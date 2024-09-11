Женщина в Красноярском крае полезла к мужу в окно из ревности и сорвалась

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Женщина полезла к супругу в окошко из ревности и сорвалась, информирует телеканал «360». По информации журналистов, она выследила мужа в чужом доме, а чтобы доказать его измену, полезла в окно на втором этаже.
Отмечено, что ревнивица одной ногой стояла на арматуре, а другой на отливе. Несчастная все же смогла заглянуть в квартиру, но только на несколько секунд.
Когда на место прибыли врачи, пострадавшая была без сознания. Ее госпитализировали, но не спасли. У нее осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что под Тулой силовики накрыли притоны, работавшие под видом массажных салонов. Изъято 800 тысяч рублей и документация.
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Когда на место прибыли врачи, пострадавшая была без сознания. Ее госпитализировали, но не спасли. У нее осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что под Тулой силовики накрыли притоны, работавшие под видом массажных салонов. Изъято 800 тысяч рублей и документация.
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Никита Кротов