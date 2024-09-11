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По инициативе военной прокуратуры в Псковской области работодатель привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

11 сентября 2024, 17:20
Фото: istock / Oksana Kalinina

Фото: istock / Oksana Kalinina

42 военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший должность, на которую распространялись запреты, ограничения и обязанности, после увольнения с военной службы трудоустроился в одну из коммерческих организаций на должность инженера.
Однако в нарушение установленных антикоррупционных требований соответствующее уведомление по месту его прежней службы работодателем своевременно направлено не было.

В связи с допущенными нарушениями закона военной прокуратурой гарнизона в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).



Рассмотрев материалы военной прокуратуры мировой суд судебного участка № 30 г. Пскова оштрафовал правонарушителя на 20 тыс. рублей.

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#псковская область
Женщина в Красноярском крае полезла к мужу в окно из ревности и сорвалась
Женщина в Лесосибирске полезла к мужу в окно из ревности и сорвалась
11 сентября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Женщина полезла к супругу в окошко из ревности и сорвалась, информирует телеканал «360». По информации журналистов, она выследила мужа в чужом доме, а чтобы доказать его измену, полезла в окно на втором этаже.
Отмечено, что ревнивица одной ногой стояла на арматуре, а другой на отливе. Несчастная все же смогла заглянуть в квартиру, но только на несколько секунд.

Когда на место прибыли врачи, пострадавшая была без сознания. Ее госпитализировали, но не спасли. У нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что под Тулой силовики накрыли притоны, работавшие под видом массажных салонов. Изъято 800 тысяч рублей и документация.

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#новости
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Силовики накрыли несколько борделей в Тульской области
11 сентября 2024, 17:52

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Тульской области силовики накрыли сразу несколько притонов, которые работали под видом массажных салонов. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Во время операции некоторые заведения работали не в полную силу и некоторых девушек пришлось будить. Всего силовикам удалось задержать женщин от 19 до 35 лет и несколько клиентов.

При этом в кабинетах администрации изъяли 800 тысяч рублей и документы. Проституток задержали и увезли в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестован сотрудник ФСО, который присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент.

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#подмосковье
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#документы
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Часть жильцов повреждённого ударом БПЛА дома в Раменском возвращается в квартиры
11 сентября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты продолжают комплексное техническое обследование многоквартирного дома №6 в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшего от удара беспилотника. В кратчайшие сроки после работы оперативных служб эксперты строительного контроля начали осматривать здание, чтобы проверить целостность и прочность конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
По результатам обследования жильцам квартир с 1-го по 6-й этажи было разрешено вернуться домой. Подача воды и электричества в этих квартирах уже восстановлена. Для жильцов помещений с 7-го по 17-й этажи организовали временное размещение в специальных пунктах или съёмных квартирах.

После получения заключения экспертов подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области начнёт восстанавливать повреждённые конструкции и проводить ремонт.
«Мы принимаем все необходимые меры для оперативного восстановления дома и обеспечения жильцов безопасными условиями проживания. Восстановление конструктивных элементов будет проведено по самым высоким стандартам качества и безопасности. Жильцов обеспечивают оперативной информацией и всем необходимым», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.

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#московская область
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ФСБ предотвратила атаку боевиков ВСУ на детский сад в ДНР
11 сентября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Террористическую атаку ВСУ на детский садик в Донецке предотвратила ФСБ России, сообщили в региональном управлении ведомства. Там уточнили, что теракт хотели осуществить при помощи беспилотника, а не допустить трагедию помогла система «Купол Донбасса».
Отмечено, что беспилотник вооружили взрывным устройством, в котором был элемент «неизвлекаемости», способный сдетонировать при попытке разминирования.

Специалисты ликвидировали взрывное устройство при помощи накладного заряда.

«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — прокомментировали там.

Боевики ВСУ атакуют мирное население, поскольку, по оценке экспертов, не могут одержать победу на поле боя.

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#теракт
#дети
#новости
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«Обнулил репутацию»: Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки чеченцев
11 сентября 2024, 16:09

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Вечером 2 сентября около кафе «Клим» в Анапе произошла драка. Командир спецназа «Ахмат» обвинил информагенства и авторов Телеграм-каналов в раздувании межнациональной розни из-за драки с чеченцами. Кто виноват, как реагируют пользователи интернета, почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».

Драка с чеченцами в Анапе

Инцидент произошел около кафе «Клим» в Анапе. Охранники местного заведения попытались познакомиться с девушкой-туристкой, но получили отказ. Россиянка была в компании друзей, которые также приехали на отдых. Мужчины вступились за подругу, но разговор не задался, и чеченцы избили отдыхающих.

В итоге один из пострадавших оказался серьезно травмирован, его увезли на скорой помощи. Сильно досталось и девушке, у нее также забрали телефон

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Практически сразу задержали 28-летнего уроженца Дагестана, работающего в кафе охранником. Он отказался признавать вину и сказал, что случайно попал в драку, пытаясь разнять участников.

На следующий день в Кабардино-Балкарии задержали еще четверых участников конфликта — они пытались уехать в Чечню. Поскольку мужчины уехали с места драки, суд принял решение заключить их под стражу на время следствия. Дело контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

Версия Алаудинова, почему начался конфликт

9 сентября командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался по поводу драки. В своем Телеграм-канале он выложил 20-минутный ролик с комментарием.

Как считает военный, затеяла драку девушка, с которой пытались познакомиться кавказские мужчины. Якобы россиянка крайне грубо отказала им и начала оскорблять весь народ.

«Девушка в грубой форме <...> его послала. <...> [Сказала] видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, "укропы" бьют, мы от них бежим толпами. Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными? <...> Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — возмутился Алаудинов
Он отметил, что пользователи сети, высказывающиеся негативно по поводу драки, пытаются раздуть межнациональный конфликт в РФ.

«Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля, и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — заявил командир.

Критика и поддержка Алаудинова

Как считает военкор Анастасия Кашеварова, межнациональная проблема действительно существует.

«И раскачивается именно между народами России. Идет активная раскачка третьей чеченской», — написала Кашеварова в Телеграм-канале.
Журналистка отметила, что экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов курирует в администрации президента России Совет по межнациональным отношениям. Она задалась вопросом, где результат его работы, «на что идут деньги».

Автор Телеграм-канала «Казачий дневник» Николай Севостьянов ответил ей, что «попыткой приблизить третью чеченскую» стоит считать именно ситуации, когда представители национальных меньшинств остаются на свободе, невзирая на совершения преступления.

«Благодарите диаспоры, которые годами отмазывали своих. Благодаря диаспорам люди знают — если преступление совершил человек, за которым стоит мощный этнический институт с деньгами, связями и доступом к телефонному праву, то единственный шанс на справедливость — это максимальный резонанс. Иначе уже к утру может оказаться, что «гражданин Иванов внезапно нанес себе 10 ножевых в попытке разжечь межнациональную рознь», — утверждает Севостьянов.
Военкор Юрий Котенок в Телеграм-канале спросил у Алаудинова: какова бы была реакция, если вместо русских девушек представить чеченских, а на месте чеченских мужчин — русских?

«Причем если в первом случае тот, кто выступает против межнациональных отношений, объявляется "защитником традиционных ценностей своего народа", то во втором случае на него ставится клеймо "нациста"», — заявил Котенок.
Слова Алаудинова о людях «второго сорта» Котенок назвал проявлением эмоций.

«Уж кого-кого, а чеченцев так назвать точно нельзя, в т. ч. принимая во внимание их объективно высокую степень влияния в российском обществе. Не правда ли, товарищ замначальника ГлавПУра? <...> Нанесение телесных повреждений — это статья, и за это нужно отвечать по закону», — пишет военкор.
Писатель Александр Храмов в Телеграм-канале отметил, что Алаудинов «одним днем обнулил свою репутацию в глазах подавляющего большинства россиян, которым не повезло принадлежать к его народности».

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В Раменском начали сбор помощи для пострадавших при атаке беспилотников
11 сентября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной. Погибла женщина, ранены восемь человек. Для пострадавших развернули уже три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. Кроме того, в этот день в доме культуры работал пункт сбора помощи пострадавшим», – говорится в сообщении.
С 11 сентября пункт сбора гуманитарки работает также в Раменском молодёжном центре на территории завода «Энергия» по адресу: Раменское, ул. Левашова, д. 21/2

Как отметили в администрации, в пункт можно принести предметы личной гигиены (зубные щётки, расчёски, влажные салфетки, зубную пасту, дезодоранты); питьевую воду и новую одежду (спортивные костюмы, нижнее бельё).

В пресс-службе добавили, что собирать и принимать вещи помогают волонтёры.

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#беспилотник
#дрон
#бпла
#атака
#раменский городской округ
#гуманитарная помощь
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#московская область
#жители
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Рабочий в Москве погиб, провалившись в люк с кипятком
11 сентября 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Двое рабочих в Москве провалились в люк с кипятком на территории детского сада. Один из них погиб.
Инцидент произошёл на территории дошкольного учреждения на Марьинском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Два работника коммунальных служб залезли в коллектор для проверки работы системы теплоснабжения. Внезапно произошёл прорыв трубы с горячей водой. Один из рабочих сумел выбраться, а второму стало плохо на глубине около 40 метров. Сейчас он не подаёт признаков жизни.

На месте происшествия работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора копается котлован, чтобы достать тело погибшего. Территория вокруг коллектора оцеплена правоохранителями. В детском саду в настоящее время находятся 170 детей.

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#москва
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В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
РЕН -ТВ В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
11 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Школьник в возрасте 14-лет умер на тренировке по карате в спортклубе в подмосковной Истре. Об этом сообщают журналисты телеканала РЕН-ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло накануне во вторник, 10 сентября. Известно, что мальчик занимался боевым искусством более двух лет.
«Во время разминки 14-летний каратист побледнел и упал на пол. Тренер вызвал скорую и попытался оказать мальчику первую помощь, однако он скончался», — сказано в сообщении.

Прибывшие на место врачи Скорой помощи лишь констатировали смерть подростка. Причиной смерти, предварительно, названа острая сердечная недостаточность. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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#истра
#новости подмосковья
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Девушка изрезала ножом подругу в лесу в Нижегородской области
11 сентября 2024, 14:07

Фото:istockphoto/showcake

Девушка-подросток изрезала свою подругу ножом в лесу Нижегородской области, информирует Telegram-канал NewsNN. По данным журналистов, все случилось в минувшую субботу, 7 сентября в Кулебаках. Злоумышленница предложила подруге прогуляться и «посмотреть красивое место» в направлении населенного пункта Молочная Ферма.
Дойдя до леса, одна из девушек улеглась на траве, а 16-летняя агрессорша кинулась с ножом на старшую подругу. Пострадавшая получила ранение рук, а также лица и брюшной полости. После нападавшая отправилась домой и рассказала о случившемся матери.

Злоумышленница во всем призналась полицейским и находится под домашним арестом.

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#россия
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