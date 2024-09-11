По инициативе военной прокуратуры в Псковской области работодатель привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

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42 военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший должность, на которую распространялись запреты, ограничения и обязанности, после увольнения с военной службы трудоустроился в одну из коммерческих организаций на должность инженера.
Однако в нарушение установленных антикоррупционных требований соответствующее уведомление по месту его прежней службы работодателем своевременно направлено не было.
В связи с допущенными нарушениями закона военной прокуратурой гарнизона в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Рассмотрев материалы военной прокуратуры мировой суд судебного участка № 30 г. Пскова оштрафовал правонарушителя на 20 тыс. рублей.
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В связи с допущенными нарушениями закона военной прокуратурой гарнизона в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Рассмотрев материалы военной прокуратуры мировой суд судебного участка № 30 г. Пскова оштрафовал правонарушителя на 20 тыс. рублей.
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Алина Юрчак