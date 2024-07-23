Бывшему министру спорта Дагестана Магомедову грозит пожизненное заключение

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Бывший министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов может быть приговорён к пожизненному заключению. Его подозревают в пособничестве террористам.
«В 2009 году правоохранительные органы выяснили, что Магомед Магомедов по прозвищу Большой Махач, который тогда был главой Гергебильского района Дагестана, передал 100 тысяч долларов криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву. Группа под руководством последнего совершала жестокие преступления, наводя страх на жителей. Второго лидера этой группировки ликвидировали во время спецоперации в 2013 году», — сообщили в Mash Gor.
Год назад Магомедов, который тогда занимал пост главы Кизилюрта, был задержан по подозрению в связях с криминалом и коррупции. Эти преступления, как утверждалось, он совершал, работая министром спорта.
Недавно мужчина узнал о новом уголовном деле и предпринял попытку самоубийства, находясь в московском СИЗО. Однако попытка оказалась неудачной, и сейчас Магомедов, известный как Большой Махач, находится в НИИ Склифосовского.
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