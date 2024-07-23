ФСБ: В Мариуполе задержали местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде

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ФСБ задержала в Мариуполе двух местных жителей, которые намеревались поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что в прошлом месяце двух россиян 1986 и 1993 годов рождения завербовал с использованием мессенджера сотрудник украинских спецслужб. Согласно информации источника, за денежное вознаграждение злоумышленники планировали выехать в Белгород и устроить поджог городской мечети.
В ведомстве отметили, что их планы были раскрыты и пресечены. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в РФ пытались переправить взрывчатку для совершения терактов.
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В ведомстве отметили, что их планы были раскрыты и пресечены. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в РФ пытались переправить взрывчатку для совершения терактов.
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Екатерина Коршунова