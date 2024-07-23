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ФСБ: В Мариуполе задержали местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог белгородской мечети
23 июля 2024, 10:52
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала в Мариуполе двух местных жителей, которые намеревались поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что в прошлом месяце двух россиян 1986 и 1993 годов рождения завербовал с использованием мессенджера сотрудник украинских спецслужб. Согласно информации источника, за денежное вознаграждение злоумышленники планировали выехать в Белгород и устроить поджог городской мечети.

В ведомстве отметили, что их планы были раскрыты и пресечены. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в РФ пытались переправить взрывчатку для совершения терактов.

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В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника
Под Калугой мужчина устроили фотосессию с трупом утопленника
23 июля 2024, 11:41

Фото: istockphoto /Петр Ткаченко

В поселке Товарково Дзержинского района Калужской области мужчина нашел труп утопленника и начал фотографироваться с ним. Об этом пишет Telegram-канал «Калуга Жесть».
Инцидент произошел на пляже реки Угры. На опубликованных кадрах видно, что мужчина фотографируется с улыбкой на лице. Сообщается, что родственники погибшего обратились в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Других сведений о произошедшем эпизоде нет.

Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю Москвы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации. Состояние москвича остается неизвестным.

Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Есть две версии произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
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#происшествия
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Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича
SHOT: москвичу разорвало анус после того, как он засунул туда газовый баллончик
23 июля 2024, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации.

Мужчина попытался вытащить газовый баллончик с помощью плоскогубцев, однако нарушил целостность баллончика. В настоящее время в квартире пострадавшего находятся спасатели и медики. Состояние москвича остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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#москва
#здоровье
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Бывшему министру спорта Дагестана Магомедову грозит пожизненное заключение
23 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Бывший министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов может быть приговорён к пожизненному заключению. Его подозревают в пособничестве террористам.
«В 2009 году правоохранительные органы выяснили, что Магомед Магомедов по прозвищу Большой Махач, который тогда был главой Гергебильского района Дагестана, передал 100 тысяч долларов криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву. Группа под руководством последнего совершала жестокие преступления, наводя страх на жителей. Второго лидера этой группировки ликвидировали во время спецоперации в 2013 году», — сообщили в Mash Gor.

Год назад Магомедов, который тогда занимал пост главы Кизилюрта, был задержан по подозрению в связях с криминалом и коррупции. Эти преступления, как утверждалось, он совершал, работая министром спорта.

Недавно мужчина узнал о новом уголовном деле и предпринял попытку самоубийства, находясь в московском СИЗО. Однако попытка оказалась неудачной, и сейчас Магомедов, известный как Большой Махач, находится в НИИ Склифосовского.

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На жителя Кубани возбудили уголовное дело после нападения на полицейского

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#мужчина
#сизо
#дагестан
#уголовное дело
#террористы
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На жителя Кубани возбудили уголовное дело после нападения на полицейского
23 июля 2024, 10:47

Фото: istockphoto / Dzurag

В Кореновске следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского. Это произошло на фоне резонансного конфликта между местными жителями.
По информации управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, дело возбуждено в отношении 20-летнего молодого человека. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.

«Согласно предварительной версии следствия, в воскресенье вечером в Кореновском районе на улице Красной произошёл конфликт между жителями. На место прибыли полицейские, которые потребовали от участников конфликта прекратить противоправные действия. В ответ на это фигурант применил физическую силу против полицейского», — сообщили в РИА Новости.

В Кореновске несколько мужчин курдского происхождения слушали музыку в машине, когда их попросили выключить, они ответили ударом. Пострадавший вызвал полицию, а при задержании агрессор ударил сотрудника правоохранительных органов. Задержанный арестован на пять суток за мелкое хулиганство.

Вечером 22 июля около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя. В интернете появилось видео, на котором видно, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками «Один за всех, и все за одного».

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#полицейские
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Тело 7-летней девочки обнаружили в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти
Дело возбудили после гибели семилетней девочки в бассейне ресторана в Ленобласти
23 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту гибели девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash на Мойке.
Трагедия произошла во время поездки на Курголовское озеро женщины и двух дочерей её подруги. По дороге компания остановилась в ресторане с двумя бассейнами — для детей и взрослых.

В какой-то момент 41-летняя женщина отлучилась примерно на полчаса, и семилетняя девочка потерялась. После поисков тело малышки обнаружили в одном из резервуаров с водой.

Выяснилось, что девочка не умела плавать. Медикам, которые приехали на место, не удалось реанимировать пострадавшую. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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«Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП, что известно
МотоТаня погибла в ДТП в Турции, что известно
23 июля 2024, 10:17

Фото: istockphoto/MichaelBigayan

Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Мото Таня, разбившаяся в страшной аварии в Турции

Татьяна Озолина родилась 6 марта 1986 года в городе Тара Омской области, ей было 38 лет. С детства девушка увлекалась музыкой и танцами. Окончив школу, она пошла учиться в колледж на хореографа, но решила сменить специальность и перепоступила на экономиста. В 2008 году вошла в топ самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын.

В 2012 году Таня переехала жить в Москву, где устроилась работать в аутсорсинговую компанию, а через два года сдала на права и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R, который был ярко-красного цвета. МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца.

Фото: istockphoto/ttretjak

В этот же период МотоТаня начинает вести свой личный блог в Instagram*. Спустя пару месяцев после первых публикаций она стала популярным мотоблогером не только в России, но и за рубежом. Сейчас у Озолиной почти 1 000 000 подписчиков в Instagram* и около 2 000 000 — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* была сделана около 10:00 в понедельник, в турецком городе Измир.

Фото: istockphoto/bigtunaonline

Подробности ДТП: Что произошло

Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Татьяна отправилась в путешествие из Измира в Бодрум в компании двух турецких мотоблогеров. Есть две версии произошедшего. Согласно одной из них, девушка не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой версии, Татьяна столкнулась с другим мотоблогером — Онуром Обутом. Россиянка умерла до того, как приехала скорая помощь.

МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию
МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию

Незадолго до гибели блогер оставила символичный пост

За четыре дня до трагедии МотоТаня выложила пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. После ее смерти поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из них отметил символичность ее последнего поста.

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Сын российского губернатора погиб в ДТП

*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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Появились кадры с места гибели российской блогерши «МотоТаня» в Турции
23 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto / sofirinaja

В интернете появились фотографии с места гибели российской блогерши Татьяны Озолиной, известной под ником «МотоТаня».
Фотографии были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На снимках можно увидеть красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги. Также агентство опубликовало прижизненное фото байкерши на том же самом мотоцикле.



Напомним, что Озолина погибла в дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Мугла. Не справившись с управлением, она столкнулась с грузовиком.

К сожалению, девушка скончалась ещё до прибытия медиков.

У Татьяны Озолиной был маленький сын, а на её YouTube-канал «МотоТани» было подписано почти два миллиона человек.

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Сын российского губернатора погиб в ДТП
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В Амурской области мигрант домогался до ребенка в детском магазине
23 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / chameleonseye

В Амурской области 50-летний мужчина совершил преступление против ребёнка в детском магазине в посёлке Новобурейск. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
«Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следователи проверяют законность получения им гражданства России. Подробности инцидента не уточняются», — сообщили в издании.

Недавно в Санкт-Петербурге был задержан иностранец, подозреваемый в домогательствах к семилетней девочке. Отец ребёнка обратился в полицию, и преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что он нарушил режим пребывания на территории РФ, и в его отношении был составлен административный протокол.

Ранее в Саратове таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине, за что был приговорён к тюремному заключению.

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#мужчина
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В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде
23 июля 2024, 09:30

Фото: iStock/undefined undefined

В США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что 24-летнюю Аланис Пиньон арестовали в четверг, 18 июля, в городе Уилмингтон. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины.

Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.

Пиньон обвинили в сексуальных домогательствах к лицу младше 18 лет и в непристойном обнажении. Ей назначен залог в 46 тыс. долларов.

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