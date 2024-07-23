На жителя Кубани возбудили уголовное дело после нападения на полицейского

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В Кореновске следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского. Это произошло на фоне резонансного конфликта между местными жителями.
По информации управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, дело возбуждено в отношении 20-летнего молодого человека. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.
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«Согласно предварительной версии следствия, в воскресенье вечером в Кореновском районе на улице Красной произошёл конфликт между жителями. На место прибыли полицейские, которые потребовали от участников конфликта прекратить противоправные действия. В ответ на это фигурант применил физическую силу против полицейского», — сообщили в РИА Новости.
В Кореновске несколько мужчин курдского происхождения слушали музыку в машине, когда их попросили выключить, они ответили ударом. Пострадавший вызвал полицию, а при задержании агрессор ударил сотрудника правоохранительных органов. Задержанный арестован на пять суток за мелкое хулиганство.
Вечером 22 июля около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя. В интернете появилось видео, на котором видно, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками «Один за всех, и все за одного».
Вечером 22 июля около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя. В интернете появилось видео, на котором видно, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками «Один за всех, и все за одного».
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Мира Полтева