На Урале женщина пыталась задушить годовалого сына ради возвращения мужа

Фото: iStock/artolympic
В Каменске-Уральском Свердловской области женщина пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, 22-летняя Дарья рассталась с супругом. Издевательствами над общим ребенком она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.
Знакомые рассказали, что у девушки двое детей. Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Поступок матери заинтересовал представителей подразделения по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя
В Санкт-Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова
Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС
Знакомые рассказали, что у девушки двое детей. Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Поступок матери заинтересовал представителей подразделения по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя
В Санкт-Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова
Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС
Дарья Осипова