Квартира возле Кремля и сотни миллионов: роскошное имущество и уголовное дело вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова
Олег Чемезов, еще в пятницу курировавший ключевые направления Свердловской области, в понедельник уже дал показания в кабинете следователя. Его задержание по громкому уголовному делу о многомиллионном мошенничестве всколыхнуло уральские политические и бизнес-элиты. Подробности о его задержании расскажет «Радио 1».
Олег Чемезов: биография и чем известенРодившийся в 1964 году в семье инженеров с Уралмаша Олег Чемезов с детства привык к дисциплине и упорному труду. Окончив в 1987 году Тюменский медицинский институт по специальности «психиатр», молодой Чемезов мог бы посвятить себя лечению пациентов. Но бурные 90-е распорядились иначе. Его карьера резко свернула в административное русло: начав с поста замглавы Нефтеюганска, где он курировал социальные вопросы и решал жилищные проблемы нефтяников, Чемезов быстро наращивал связи. К 2000-м он — уже вице-губернатор ХМАО.
Переломным моментом стал 2005 год, когда он перебрался в Тюменскую область первым заместителем губернатора Владимира Собянина. Именно здесь, курируя финансы и избираясь депутатом облдумы, Чемезов отточил свои навыки лоббизма и управления крупными инфраструктурными проектами. Этот опыт стал для него пропуском в Свердловскую область, где с 2019 года он стал правой рукой губернатора Евгения Куйвашева. С 2021-го Чемезов работал вице-губернатором по внутренней политике, отвечая за выборы и федеральные программы вроде «Безопасных дорог».
Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Свердловской области29 сентября 2025 года в Екатеринбурге Олега Чемезова задержали. Его адвокат Мария Кириллова отметила, что её подзащитный ведет себя спокойно и намерен оспаривать все предъявленные обвинения. Следствие вменяет ему часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ключевую роль в деле сыграли показания уже арестованного экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. По данным следствия, Смирнов, будучи под стражей, пошел на сделку со следствием и подробно описал схему, в которой центральное место отводится Чемезову. Вся цепочка, по версии силовиков, ведет к уральским бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. Именно они являются владельцами «Корпорации СТС», активы которой сейчас пытаются национализировать на сумму в десятки миллиардов рублей. Учитывая проблемы со здоровьем Чемезова (сердечная недостаточность и гипертония), меру пресечения ему избрали мягкую — подписку о невыезде.
Чем владеет семья Олега ЧемезоваОфициальный доход Чемезова за 2024 год составил 12 миллионов рублей. Однако, по данным следствия, реальное благосостояние его семьи исчисляется сотнями миллионов. Этот контраст стал одной из центральных тем расследования. Семья Чемезовых владела роскошной квартирой в центре Москвы (150 кв. м с видом на Кремль), купленной в 2018 году за 80 миллионов рублей, и виллой в итальянской Тоскане.
Его супруга Ирина официально являлась владелицей турфирмы «Новый мир» с оборотом около 50 миллионов в год. Семейные ужины в дорогих ресторанах Екатеринбурга со стейками из мраморной говядины и французскими винами за 10-15 тысяч за бутылку были нормой. Шестеро детей от двух браков учились в самых престижных учебных заведениях: старший сын — в МГИМО, младшая дочь — в частном лицее с уроками верховой езды. Отпуска семья проводила на яхтах в Черногории (где Ирина также владела небольшим отелем) и на горнолыжных курортах Австрии.
В сентябре 2025-го эта роскошная жизнь рухнула. По ходатайству Генпрокуратуры арестованы счета семьи на сумму около 200 миллионов рублей. Как выяснилось, Чемезов даже не смог вовремя оплатить обучение детей, переведя их на наличные расчеты с помощью друзей.