Элитный отель экс-жены Чемезова, где лечились бойцы ВСУ, выставили на продажу

29 сентября 2025, 18:26

Фото: iStock/Zarnell

В Черногории выставили на продажу элитный отель Xanadu, которым ранее управляла бывшая жена задержанного Олега Чемезова – Анжелика Думнич. Объявление о продаже недвижимости площадью 1703 кв. м с ценником €4,5 млн (около 439 млн рублей) размещено с лета, однако покупателей пока не нашлось.