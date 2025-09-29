Элитный отель экс-жены Чемезова, где лечились бойцы ВСУ, выставили на продажу
В Черногории выставили на продажу элитный отель Xanadu, которым ранее управляла бывшая жена задержанного Олега Чемезова – Анжелика Думнич. Объявление о продаже недвижимости площадью 1703 кв. м с ценником €4,5 млн (около 439 млн рублей) размещено с лета, однако покупателей пока не нашлось.
Как уточняет Telegram-канал Mash, в состав комплекса входят ресторан, большой и детский бассейны, а также 47 номеров, включая 10 двухместных вилл. Отель стал известен после того, как там проходили реабилитацию военнослужащие ВСУ, привозимые прямо из зоны боевых действий на Донбассе.
Ранее Анжелка Думнич сообщала, что получила крупный контракт от украинских госструктур на оказание услуг по восстановлению бойцов. С 2024 года управление отелем перешло к Елене Басулиной, которая с начала конфликта активно публикует в соцсетях проукраинский контент.
Напомним, что в понедельник, 29 сентября, бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Читайте также: