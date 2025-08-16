Бывшему замглавы Минобороны Попову вменяют взятки и превышение полномочий
Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявлены обвинения по ряду серьёзных преступлений, включая коррупцию. Объём материалов уголовного дела составляет почти 50 томов, сообщает ТАСС.
Попову вменяют два эпизода получения взяток, мошенничество в особо крупном размере, три случая превышения должностных полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог.
В настоящее время генерал знакомится с материалами дела, находясь под наблюдением врачей на больничной койке. В правоохранительных органах добавили, что Попов не признает свою вину ни по одному из предъявленных обвинений, отвергая наличие коррупционной составляющей в своих действиях.
Расследование продолжается.
