Бывшему замглавы Минобороны Попову вменяют взятки и превышение полномочий

16 августа 2025, 13:16

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявлены обвинения по ряду серьёзных преступлений, включая коррупцию. Объём материалов уголовного дела составляет почти 50 томов, сообщает ТАСС.