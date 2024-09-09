Бывшему замгубернатора Томской области дали 5 лет за организацию растраты 79 млн

Бывший военный Сергей Бородин, которого накануне, 8 сентября, приговорили к 3,5 годам колонии за хищение земель Минобороны России, может выйти по УДО уже в апреле 2025 года. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В таком случае осужденный пробудет в колонии всего лишь полгода.