Бывшему замгубернатора Томской области дали 5 лет за организацию растраты 79 млн

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Бывшему заместителю губернатора Томской области по инвестполитике Юрию Гурдину дали 5 лет колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании, приговор вынес Советский районный суд Томска. Об этом сообщает областная прокуратура. Вместе с лишением свободы чиновнику назначили штраф в 400 тысяч рублей, указали в ведомстве.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — говорится в сообщении надзорного органа.Суд установил, что бывший вице-губернатор разработал преступную схему, по которой растрачивал государственные деньги в пользу коммерческой организации. Отмечается, что деньги выделялись из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».
В прокуратуре пояснили, что соучастником Гурдина был директор фонда, который по его указанию заплатил подрядчику завышенную стоимость, из-за чего бюджет Томской области не досчитался более 79 миллионов рублей.
Вместе с тем, добавили в ведомстве, экс-замгубернатора при трудоустройстве на должность замгубернатора представил два поддельных диплома о высшем образовании.
Суд также взыскал с бывшего чиновника в счет возмещения ущерба 79 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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