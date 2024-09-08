Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получения денег, но не признал вину

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Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена, объяснив их платой за консультирование, но не признал свою вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.
«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — указано в материалах дела.В марте 2024 года сообщалось, что столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку, ему грозит до 15 лет колонии. Он явлется директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».
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