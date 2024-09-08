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Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получения денег, но не признал вину

08 сентября 2024, 08:29
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена, объяснив их платой за консультирование, но не признал свою вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.


«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — указано в материалах дела.
В марте 2024 года сообщалось, что столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку, ему грозит до 15 лет колонии. Он явлется директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».

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#контракт
#взятка
В селе Никольское Белгородской области снаряд ВСУ попал в жилой дом — видео
08 сентября 2024, 08:21

Фото: istock/Leonid Ikan

В ночь на 8 сентября в области были сбиты несколько воздушных объектов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранним утром в селе Никольское произошло прямое попадание в жилой дом.

«По предварительным данным, трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения», – сообщил губернатор.

Один из мальчиков находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной на левой голени, его брат также получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая женщина была осмотрена на месте, но отказалась от госпитализации.

Кадры последствий удара по населенному пункту опубликовало издание «Известия» в своем телеграм-канале.
В настоящее время в больницах Белгорода проходят лечение 65 мирных жителей, среди которых семь детей. Четверо взрослых и трое несовершеннолетних были направлены в Москву для дальнейшего лечения.

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#губернатор
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#жилой всу
#вс рф
#удар
#белгородская область
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В Хабаровском крае два подростка разбили камнями окна на участке для голосования
08 сентября 2024, 08:17

Фото: iStock/Animaflora

В Хабаровском крае два подростка из хулиганских побуждений разбили камнями окна на участке для голосования. Об этом сообщает региональный избирком в своем телеграм-канале. Отмечается, что инцидент произошел ночью.
«Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена. Стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе», — написали в областной избирательной комиссии.
В ведомстве отметили, что подростков уже нашли и задержали, проводится разбирательство.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что в первый день голосования избирательные участки открылись в 49 регионах России из 83, где проходят выборы, на следующий день к ним добавились ещё 13. Везде голосование проходило в штатном режиме. Глава ЦИК добавила, что 8 сентября уже будут голосовать все 83 региона.

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В Подмосковье завершился второй день выборов

Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%
#подмосковье
#выборы
#цик
#голосование
#участок
#элла памфилова
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В американском штате неизвестный организовал стрельбу по машинам на шоссе
В Кентукки неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе, есть раненые
08 сентября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В американском штате Кентукки произошла стрельба на шоссе. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
Инцидент произошел в округе Лорел. Движение на шоссе перекрыто; по данным телеканала CBS, «многие люди» получили ранения.

По данным агентства Reuters, неизвестный открыл огонь по автомобилю из лесного массива. Полиции пока не удалось задержать преступника.

Ранее стрельба произошла в школе в Джоппатауне, штат Мэриленд, США. Стрелок, 16-летний подросток, застрелил одного из учеников и скрылся с места происшествия, но был задержан.

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#сша
#стрельба
#полиция
#шоссе
#автомобили
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Российские штурмовики нейтрализовали живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области
МО: Су-25 нейтрализовали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
08 сентября 2024, 06:03

Фото: iStock/KuntalSaha

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Кроме того, российские штурмовики уничтожили бронетехнику и автомобильную военную технику ВСУ. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по разведывательным данным целям.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что в течение дня российские войска атаковали три пикапа и один микроавтобус с украинскими военнослужащими в Курской области.

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#вс рф
#всу
#техника
#апти алаудинов
#курская область
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В деле о сухпайках появятся новые обвиняемые
08 сентября 2024, 05:45

Фото: istock/Thomasaf

В деле о поставках некачественных супхайков в Вооруженные силы (ВС) России могут появиться новые фигуранты. Об этом представитель правоохранительных органов сообщил агентству ТАСС.
«Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что И. В. Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», – сообщается в решении суда об аресте предпринимателя Игоря Котельникова.

В полиции подчеркнули, что некоторые члены руководства Министерства обороны Российской Федерации были свидетелями дела и в настоящее время допрашиваются сотрудниками силовых структур. При этом обвинение им может быть предъявлено в ходе расследования преступления, после чего их процессуальный статус изменится.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки по делу о хищениях в Министерстве обороны.

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#минобороны рф
#арест
#суд
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Раскрыто число пострадавших в ходе массоового отравления на избирательных участках Петербурга
В Петербурге восемь сотрудников избиркома отравились готовыми обедами
08 сентября 2024, 04:18

Фото: istockphoto/ViktorCap

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге приняли восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом информирует «Фонтанка».
Семеро пострадавших отказались от госпитализации, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на симптомы отравления – резкие боли в животе и рвоту. По данным издания, среди пострадавших от отравления – сотрудники участковых избирательных комиссий, охранники и сотрудник правоохранительных органов.

Ранее Следственный комитет сообщал о массовых отравлениях на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#санкт-петербург
#следственный комитет
#полиция
#избирком
#отравление
#больница
#госпитализация
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Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках
08 сентября 2024, 03:44

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу о поставках в Вооруженные силы страны некачественного продовольствия по высоким ценам, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно материалам дела, бывший руководитель Грязинского продовольственного комплекса (ГПК) в составе преступной группы совершил хищение денежных средств Министерства обороны под видом поставок индивидуального рациона питания

«Потерпевшая сторона – Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», – добавил он. .

Общая сумма ущерба составила не менее 1,3 миллиарда рублей.

Ранее в ходе расследования дела о хищениях в Министерстве обороны выяснилось, что проверки привели к запрету на использование сухпайков. В ходе расследования выяснилось, что российских солдат снабжали некачественными сухпайками по высокой цене.

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#минобороны рф
#питание
#уголовное дело
#суд
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В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
08 сентября 2024, 03:22

Фото: iStock/blinow61

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных местной прокуратуры.
Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент был выявлен вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, приняли участие около 60 человек. Причиной столкновения стало избиение парня и девушки группой неизвестных лиц в этом месте накануне.

Позже была опубликована видеозапись инцидента.

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#прокуратура
#краснодарский край
#уголовное дело
#драка
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Певица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного дела
08 сентября 2024, 01:52

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Елизавета Гырдымова* отменила выступление в Казахстане в связи с заведением уголовного дела. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Дождь»**, пишет Ura.ru.
Исполнительница объяснила, что отказалась от концерта из-за страха депортации в Россию. По ее словам, дать концерт в Казахстане было ее мечтой, и она долго готовилась к предстоящему событию.

«У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке», – сообщила певица.

Ранее стало известно, что в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находится на контроле прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное преследование артистки.

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* включена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ

** включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ и признан нежелательной организацией в России
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#казахстан
#певица
#москва
#прокуратура
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