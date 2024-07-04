Бывшему заммэру Челябинска грозит до 15 лет тюрьмы за взятку

Фото: IStock/Oksana Kalinina
Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя главы Челябинска, председателя комитета градостроительства и архитектуры, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе управления.
Согласно версии следователей в период с 2017 по 2019 год чиновник, используя свои служебные полномочия, подписал проекты строительства объектов недвижимости в Советском районе города. За это ему заплатили 10 миллионов рублей.
Теперь экс-заму мэра грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей.
Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил о задержании 43-летней преподавательницы юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), которую обвиняют в передаче взятки в особо крупном размере. До этого женщина была в федеральном розыске.
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Теперь экс-заму мэра грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей.
Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил о задержании 43-летней преподавательницы юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), которую обвиняют в передаче взятки в особо крупном размере. До этого женщина была в федеральном розыске.
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Олег Дикий