В Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев, вымогавших взятку у школьника

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга освободил от отбывания наказания двух бывших росгвардейцев, которые вымогали взятку у школьника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
В сообщении поясняется, что фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 тысяч рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Получив 5000 рублей, росгвардейцы все же привезли школьника в отдел и составили «несоответствующий действительности рапорт и протокол», отметили в пресс-службе.
Районный суд учел частичное признание вины подельников, время содержания под стражей и домашним арестом, а также лишил их званий старшины и сержанта полиции.
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Районный суд учел частичное признание вины подельников, время содержания под стражей и домашним арестом, а также лишил их званий старшины и сержанта полиции.
«Оба освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также им смягчен штраф до 1 200 000 рублей», – подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Читайте также:
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