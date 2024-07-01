Отпуск за взятку: В Томске суд вынес приговор младшему лейтенанту

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Томский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему лейтенанту, который позволил военнослужащему на несколько дней уехать из части за деньги, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации СМИ, 21 сентября и 11 октября младший лейтенант Станислав Кокурин, исполняя обязанности командира батальона, получил от подчинённого деньги и разрешил ему незаконно покинуть воинскую часть. Военнослужащий отсутствовал на протяжении нескольких суток.
Суд принял решение оштрафовать Кокурина на 60 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в суд ДНР отправили дело трёх украинских боевиков, которые обстреляли автомобильный мост на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева