В Японии зафиксировали волны цунами, объявлена эвакуация
В район префектуры Аомори на северо-востоке Японии пришла первая волна цунами. Её высота составила 40 сантиметров. Главное метеорологическое управление страны подтвердило эту информацию.
В префектуре Хоккайдо зафиксировали волну цунами высотой 20 сантиметров. 8 декабря метеорологическое управление сообщило, что к восточному и северо-восточному побережью Японии движется цунами высотой около трёх метров.
Угрозу объявили после мощного землетрясения магнитудой 7,6. Власти призвали жителей прибрежных районов префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ немедленно эвакуироваться. На текущий момент сведений о пострадавших нет. При канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб. Он координирует работу служб и анализирует поступающую информацию.
