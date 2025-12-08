В Японии зафиксировали волны цунами, объявлена эвакуация

08 декабря 2025, 19:15

В Японии после землетрясения магнитудой 7,6 объявили об угрозе цунами

Фото: Istock/Alessandro Rizzo

В район префектуры Аомори на северо-востоке Японии пришла первая волна цунами. Её высота составила 40 сантиметров. Главное метеорологическое управление страны подтвердило эту информацию.