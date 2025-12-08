В Ленобласти отчим жестоко истязал малолетних пасынков
В городе Сланцы Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают 23-летнего местного жителя в истязании двух малолетних детей — сыновей его супруги. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По информации следствия, мужчина умышленно и систематически применял физическое насилие к детям. Возраст пострадавших — один и два года. Следственный комитет квалифицировал эти действия по уголовной статье об истязании.
Оперативники задержали подозреваемого. В ближайшие дни следователи оформят и предъявят ему официальное обвинение. Следствие уже направило в суд ходатайство. В нём они просят избрать для фигуранта дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств происшествия продолжается.
