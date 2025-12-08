В Ленобласти отчим жестоко истязал малолетних пасынков

08 декабря 2025, 18:30

В Сланцах возбудили уголовное дело об истязании двух малолетних детей

Фото: Istock/Akintevs

В городе Сланцы Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают 23-летнего местного жителя в истязании двух малолетних детей — сыновей его супруги. ​Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.