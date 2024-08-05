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Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала

Генерал Шестеров и его жена владеют квартирами, участками, машинами и мотоциклом
05 августа 2024, 18:49
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестерова и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. На это указал Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у семьи имеется участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров под Рузой в Московской области, а также участок такого же размера в закрытом посёлке на территории дома отдыха «Лужки».

Также они владеют двухэтажным домом в дачном посёлке Царское Село и двумя квартирами в том же Рузском районе.



На Шестерова записаны четыре автомобиля: Skoda Karoq, Skoda Yeti, Volkswagen Touareg и минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, а также мотоцикл Harley-Davidson.

Ранее в этот день сообщалось, что в рамках уголовного дела о мошенничестве у Шестерова арестовали все активы. Сам генерал в настоящее время задержан, с ним проводят следственные мероприятия.

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