Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала

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Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестерова и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. На это указал Telegram-канал Mash.