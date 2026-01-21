Один человек погиб и 37 пострадали при крушении поезда в Испании
В окрестностях Барселоны пригородный поезд сошёл с рельсов. В катастрофе погиб машинист, ещё менее 37 человек получили травмы различной степени тяжести, пишет El Pais.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Представители пожарной службы подтвердили, что всех пассажиров благополучно эвакуировали из состава.
В настоящий момент спасатели осматривают пространства под вагонами и обследуют прилегающие к месту аварии территории. Это необходимо, чтобы исключить наличие других пострадавших или жертв.
Причины крушения поезда пока не раскрываются. По одной из версий подпорная стена не выдержала веса состава и рухнула. Медики оказывают помощь пострадавшим, а движение поездов на участке железной дороги, где произошла авария, временно приостановили.
