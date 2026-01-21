21 января 2026, 03:17

El Pais: один человек погиб и 37 пострадали при крушении поезда в Испании

Фото: iStock/aapsky

В окрестностях Барселоны пригородный поезд сошёл с рельсов. В катастрофе погиб машинист, ещё менее 37 человек получили травмы различной степени тяжести, пишет El Pais.