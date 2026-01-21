Достижения.рф

Сын зарубил топором сожителя матери в Комсомольске-на-Амуре

Фото: iStock/Grape_vein

Суд вынес приговор 42‑летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Хабаровскому краю.



По данным следствия, мужчина распивал спиртные напитки вместе с матерью и её сожителем. Во время застолья произошёл конфликт. В какой-то момент сын взял топор и нанёс несколько ударов по голове возлюбленного своей родственницы. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Когда мать попыталась остановить сына, она также получила удары по голове и потеряла сознание, но осталась жива.

Осознав содеянное, обвиняемый позвонил в службу спасения и скрылся с места происшествия. Прибывшие медики оказали женщине экстренную помощь, благодаря чему она выжила.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Мужчине назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Александр Огарёв

