Сын зарубил топором сожителя матери в Комсомольске-на-Амуре

21 января 2026, 05:32

Фото: iStock/Grape_vein

Суд вынес приговор 42‑летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Хабаровскому краю.