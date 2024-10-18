Бывший адвокат из Приморья растлевал детей: расследование завершено

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Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.
Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По данным следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемый через интернет знакомился с несовершеннолетними девушками, после чего совершал преступления против их половой неприкосновенности. Он применял различные методы конспирации, чтобы избежать разоблачения.
Всего выявлено 9 эпизодов преступлений, связанных с 12 пострадавшими. На данный момент обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, и ему предъявлено окончательное обвинение.
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«Оперативники в течение двух лет вели розыскные мероприятия, и в августе 2023 года личность подозреваемого была установлена. После задержания по ходатайству следователя он был взят под стражу», — говорится в заявлении.
Всего выявлено 9 эпизодов преступлений, связанных с 12 пострадавшими. На данный момент обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, и ему предъявлено окончательное обвинение.
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Елена Перлова