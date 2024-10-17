Ростовские школьники записали видео с унижением учительницы

Фото: istock/Motortion
Ученики 8-го класса из Шолоховского района Ростовской области оскорбили учительницу, которая позвала их на урок, и записали это на видео. Запись с унижением педагога появилось в Telegram-канале Don Mash.
На кадрах видно, как прогуливающие уроки восьмиклассники издеваются над учительницей. Они отпускают в адрес женщины шутки с сексуальным подтекстом и не реагируют на ее попытки успокоить детей. Женщина безуспешно пытается оправить школьников за парты и грозится поговорить с родителями.
Видео с оскорблениями быстро распространилось в соцсетях. Местные органы образования и полиция уже обратили внимание на этот инцидент. Сейчас они проверяют родителей и педагогов общеобразовательной школы.
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«Будешь у меня сосать», — отвечают дети женщине-педагогу.
Видео с оскорблениями быстро распространилось в соцсетях. Местные органы образования и полиция уже обратили внимание на этот инцидент. Сейчас они проверяют родителей и педагогов общеобразовательной школы.
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Лия Мурадьян