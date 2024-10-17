Видео горящей фуры с фейерверками опубликовали в Амурской области

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Видео ДТП аварии грузовика с фейерверками опубликовали в Амурской области. Там произошла авария, в результате которой загорелась фура с фейерверками. Все случилось на трассе рядом с автозаправочной станции (АЗС). Ролик с разлетающимся на месте ДТП салютом опубликовали в соцсетях местные паблики вечером 17 октября.
ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. В результате находящиеся в грузовой машине салюты сдетонировали.
На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле автозаправки. По данным местных СМИ, этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
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Лия Мурадьян