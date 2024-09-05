Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»

Старшему сыну экс-участницы телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук уже три года. Девушка живет в счастливом браке с блогером Араем Чобаняном и недавно родила ему второго наследника. Однако пользователи Сети до сих пор припоминают брюнетки щекотливые факты из ее прошлого. Зачем Пинчук искала мужчину для извращений, как не поделила избранника с Ольгой Бузовой и за что была уличена в лицемерии расскажет редакция «Радио 1».