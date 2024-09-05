Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»

Фото: соцсети И. Пинчук
Старшему сыну экс-участницы телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук уже три года. Девушка живет в счастливом браке с блогером Араем Чобаняном и недавно родила ему второго наследника. Однако пользователи Сети до сих пор припоминают брюнетки щекотливые факты из ее прошлого. Зачем Пинчук искала мужчину для извращений, как не поделила избранника с Ольгой Бузовой и за что была уличена в лицемерии расскажет редакция «Радио 1».
Ирина Пинчук из Дома-2
Фото: соцсети И. Пинчук
Ирина Пинчук выросла в обычной семье со средним достатком. После школы она завершила обучение в технологическом университете. Хотя она и не работала по специальности, всегда находила способы заработка. С 13 лет она доставляла газеты и продавала одежду, а в 18 устроилась консультантом-продавцом. Всё изменилось, когда Пинчук попала на проект «Дом-2».
Чтобы привлечь внимание на телепроекте, в анкете участницы она указала, что ищет мужчину для извращений. 7 сентября 2016 года Ирина была выбрана для участия в проекте «Дом-2. Остров любви», который снимался на Сейшелах. На фоне живописных закатов двенадцать харизматичных девушек боролись за внимание двух участников: Ивана Барзикова и Александра Задойнова. В результате всех испытаний на проекте Ирина завоевала сердце Ивана, и пара добралась до финала, выиграв миллион на свадьбу.
Вернувшись с Сейшел, пара вскоре разошлась. Барзиков изменял Ирине, и из-за постоянных ссор на почве ревности она потеряла ребенка. После разрыва Ирина покинула проект. Пинчук вернулась в «Дом-2» в 2018 году, где её внимание привлёк Роман Гриценко, ранее ухаживавший за Ольгой Бузовой. Этот интерес негативно сказался на её отношениях с Ольгой.
Скандал Пинчук с Бузовой
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
На фоне соперничества за сердце Романа Гриценко на «лобном месте» Бузова позволила себе резкие высказывания в адрес Ирины, обвинив ее в изменах Валерию Блюменкранцу.
«Я думаю, что у Пинчук были отношения, пока она встречалась с Валерой, еще с десятью парнями», — заявила ведущая.
В ответ Пинчук задала вопрос Бузовой: «А ты как себя ведешь?».
«Субординация. Тебе знакомо такое понятие», — спросила опешившая Ольга.
После словесной перепалки Ольга Бузова заплакала и покинула съемки.
Мужчины Ирины Пинчук
Следующим выбором Пинчук стал Саймон Марданшин. Но молодой человек тоже не оправдал надежд брюнетки. Ирина также проводила время с главным ловеласом проекта Захаром Саленко, даже отправившись с ним на остров любви. Однако Захар не смог устоять перед искушением и изменил ей с Анастасией Ендальцевой, что привело к конфликту между двумя девушками.
За пределами проекта Ирина встречалась с футболистом Дмитрием Тихим из воронежского клуба «Факел». Их отношения длились почти год, и Новый 2017 год пара встретила в Индии. Позже Ирина некоторое время жила у Дмитрия в Воронеже, но продолжала часто ездить в Москву. Эти отношения на расстоянии не способствовали укреплению их связи и весной 2018 года они расстались.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян
Истинную любовь Ирина нашла в лице другого участника телепроекта — Арая Чобаняна. Ранее он пытался построить отношения с Лилией Четрару, но их попытка не увенчалась успехом. В июне 2021 года Пинчук и Чобанян объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид.
Давид не стал единственным ребенком пары: 1 декабря 2023 года на свет появился их второй сын Алан.
Африкантова обвинила Пинчук в лицемерии
Фото: соцсети М. АфрикантовойСкандал, разразившийся на вечеринке в честь дня рождения Ирины Пинчук, до сих пор не забыт поклонниками Марины Африкантовой.
В тот вечер участница «Дома-2» застала своего мужа Романа Капаклы в постели с подругой Пинчук Татьяной Мусульбес. Марина заявила, что не только они предали её, но и сама именинница, которая якобы способствовала возникновению романа между Капаклы и Мусульбес.
«Именно Ирочка подходила ко мне на её дне рождения и говорила, что мне нужен другой мужчина, а Роме — другая женщина, вероятно, Таня. Она расчищала путь для подруги, чтобы отдыхать парами. Спасибо, Ир, за семейные ценности!», — саркастично отметила Марина.
Африкантова уверена, что Пинчук знала о связи Капаклы с Мусульбес задолго до того, как это стало известно, но ничего не говорила. Более того, Ирина продолжала общаться с Мариной
«Еще и умудрялась мне писать, когда голубки спали у нее в квартире. Лицемерие чистой воды!», — заключила Африкантова.Читайте также:
«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов
«Смотрит на мир через разврат»: как прошла женитьба сына Королёвой на стриптизерше из Узбекистана
Анастасия Хохлова