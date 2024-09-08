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Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

08 сентября 2024, 05:51
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украинская актриса Татьяна Шелига рассказала изданию «Обозреватель», что поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках совместного российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами», поставленного в Киеве, удивило всех участников съемочной группы.
Она сообщила, что Пугачева, исполнившая главную роль в фильме, отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно.

«Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса», – цитирует ее слова Шелига.



По словам актрисы, народная артистка Украины Нина Шаролапова делала замечания певице и она прислушивалась к ее словам.

«Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами», – добавила Шелига, отметив, что ей было комфортно работать с певицей.

Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем возвращении в Россию. Она разместила в социальной сети видео, в котором продюсер Леонид Дзюник рассказывает о возвращении артистки на родину.

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#съёмки
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#певица
#алла пугачёва
Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре
07 сентября 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.
Встретившись с журналистами на избирательном участке, певица посетовала, что не может рассказывать о деталях в интересах следствия, передаёт корреспондент РИА Новости. Однако не преминула заметить, что настрой у неё боевой, тот шок, в который её повергла ситуация поначалу, очевидно, прошёл.

В августе стало известно, что Лариса Долина продала квартиру и перевела деньги аферистам. Как установили следователи, телефонные мошенники обрабатывали артистку с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести средства на «безопасные» счета. По данным следствия, ущерб составил более 200 миллионов рублей. Певица рассказывала, что в августе ей стали поступать звонки с требованием освободить жилплощадь. В противном случае злоумышленники угрожали причинить вред её дочери и внучке. Тогда Долина попросила защиты у государства.

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Назван артист, от которого зависит успех Linkin Park
Музкритик Бабичев: Успех группы зависит от Шиноды
06 сентября 2024, 20:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.
«Хочется посмотреть, на что способен Шинода — продюсер и автор песен, что он ещё может сделать. Не всё ещё написано и сказано. Сами ребята далеки от пенсионного возраста. Для коммерческого рока — самый расцвет. Думаю, по итогу они не ограничатся единичными выступлениями. Пока мировой тур — это громко сказано, хотя выступления и в Боготе, и в Азии», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее знаменитая шведская группа АВВА и звукозаписывающая компания Universal Music заявили протест по поводу использования песен музыкального коллектива в ходе предвыборных мероприятий кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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#певец
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#продюсер
#артист
#музыка
#творчество
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На Украине собираются конфисковать имущество певицы Таисии Повалий
06 сентября 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Министерство юстиции Украины инициировало процедуру конфискации имущества певицы Таисии Повалий. Иск о применении соответствующих санкций к артистке ведомство уже направило в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Речь идёт о конфискации у певицы авторских прав на музыку и слова восьми песен, одного объекта недвижимости (дома и семи земельных участков) и двух транспортных средств (автомобилей), сообщает телеграм-канал «Политика Страны». О каких именно музыкальных композициях идёт речь, не уточняется.

В феврале 2024 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Повалий заочно предъявлен ряд обвинений. Они касаются статей, связанных с поддержкой России. В частности, певице ставилось в вину то, что она принимала участие в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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«Обслуживала чинуш в бане»: Россияне закипели от признаний бывшего мужа Пугачевой
06 сентября 2024, 18:09

Фото: РИА Новости / Игорь Михалев

Музыкальный продюсер Евгений Болдин, бывший супруг Аллы Пугачевой, рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах».
В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.

«Она такая одна»

В интервью Болдин заявил, что до бегства из РФ Максим Галкин* говорил довольно много нехороших вещей, а после начала спецоперации принял решение сбежать, пока ему всё это не припомнили.

Якобы по этой причине Пугачева, как считает Болдин, оказалась заложницей ситуации. Он заверил, что после завершения СВО, россияне простят «примадонну», ведь «она такая одна».

Однако пользователи Рунета не согласились с мнением экс-супруга примадонны. Они отказались считать чушью слова бывшей Примадонны о «рабах и холопах».

«Обслуживала чинуш»

«Кому она нужна!!! Алка обслуживала чинуш и цэковских сынков и внучат на дачах и в банях!!! Так и поднялась... Вечно пьяная, наглая, с сигаретой. А теперь ещё и предатель Родины», — пишет Оля.
Как считает последовательница под ником Lyudmila Beziaeva, Болдин высказался после того, как Алла позвонила ему и поплакалась, что хочет вернуться в Россию.

«Вот только перед нами не надо лицемерить, она не изменится. Пусть на Кипре и в Израиле живёт, там места много», — пишет она.
Наталья Трофимова добавила, что «баба Алла» натворила много чего, но этот плевок в людей ей не простят.

«Слишком долго пакостила и вела себя высокомерно. Да про «Норд-Ост» её поганых слов никто не забыл», — пишет Наталья.
Как считает Mary, Пугачёва — «мерзкая тетка» и поступки ее такие же, как и ее окружение.

«Фарш невозможно прокрутить назад. Пугалкина — фарш, причем давно протухший. Жрите его сами», — отметила Sunday 779.
Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
Как считает Ирина Железняк, спецоперация раскрыла многих людей с нескольких сторон.

«Вот Харатьян, Лепс, Басков — кто б мог подумать? — оказались действительно патриотами. Причём ведь не шарахались из стороны в сторону. А сразу высказали свою позицию», — высказалась пользоварельница.
Katya написала, что примадонну ей не жалко, также как ей не жалко российских истерзанных бойцов.

«Ей нисколько не жалко убитых детей, стариков, женщин, мужчин, совсем молодых, которым бы жить да жить. Пошла она в ад со своим иноагентом! Простят-не простят, сколько можно ей хрипеть», - заявила женщина.
Ранее Алла Борисовна снова привлекла к себе внимание общественности, после того, как 1 сентября устроила вечеринку с алкоголем в одном из ресторанов Юрчмалы, вместо школьной линейки у детей. Внимательные зрители заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Продюсер фильма со Шварценеггером Петрухин стал фигурантом дела о взятке
06 сентября 2024, 08:49

Фото: istockphoto/LeMusique

Режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин обвиняется в посредничестве при получении взятки. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Петрухин возглавляет кинокомпанию «Русская фильм группа», сообщает телеграм-канал Mash. Эта фирма получила от государства почти 300 миллионов рублей на съёмки фильма «Тайна печати дракона» с Рютгером Хауэром, Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.

В 2020 году, после провала картины в прокате, «Фонд кино» потребовал от «Русской фильм группы» вернуть 180 миллионов рублей. Позже сумма иска к авторам фильма, ставшего одним из самых провальных в России, несмотря на присутствие на экране голливудских звёзд, был увеличен до 313 миллионов рублей.

В 2014 году Петрухин продюсировал фильм «Вий», который в том году стал лидером кинопроката по кассовым сборам.

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Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
05 сентября 2024, 19:29

Фото: соцсети И. Пинчук

Старшему сыну экс-участницы телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук уже три года. Девушка живет в счастливом браке с блогером Араем Чобаняном и недавно родила ему второго наследника. Однако пользователи Сети до сих пор припоминают брюнетки щекотливые факты из ее прошлого. Зачем Пинчук искала мужчину для извращений, как не поделила избранника с Ольгой Бузовой и за что была уличена в лицемерии расскажет редакция «Радио 1».

Ирина Пинчук из Дома-2

Фото: соцсети И. Пинчук

Ирина Пинчук выросла в обычной семье со средним достатком. После школы она завершила обучение в технологическом университете. Хотя она и не работала по специальности, всегда находила способы заработка. С 13 лет она доставляла газеты и продавала одежду, а в 18 устроилась консультантом-продавцом. Всё изменилось, когда Пинчук попала на проект «Дом-2».

Чтобы привлечь внимание на телепроекте, в анкете участницы она указала, что ищет мужчину для извращений. 7 сентября 2016 года Ирина была выбрана для участия в проекте «Дом-2. Остров любви», который снимался на Сейшелах. На фоне живописных закатов двенадцать харизматичных девушек боролись за внимание двух участников: Ивана Барзикова и Александра Задойнова. В результате всех испытаний на проекте Ирина завоевала сердце Ивана, и пара добралась до финала, выиграв миллион на свадьбу.

Вернувшись с Сейшел, пара вскоре разошлась. Барзиков изменял Ирине, и из-за постоянных ссор на почве ревности она потеряла ребенка. После разрыва Ирина покинула проект. Пинчук вернулась в «Дом-2» в 2018 году, где её внимание привлёк Роман Гриценко, ранее ухаживавший за Ольгой Бузовой. Этот интерес негативно сказался на её отношениях с Ольгой.


Скандал Пинчук с Бузовой

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

На фоне соперничества за сердце Романа Гриценко на «лобном месте» Бузова позволила себе резкие высказывания в адрес Ирины, обвинив ее в изменах Валерию Блюменкранцу.

«Я думаю, что у Пинчук были отношения, пока она встречалась с Валерой, еще с десятью парнями», — заявила ведущая.

В ответ Пинчук задала вопрос Бузовой: «А ты как себя ведешь?».

«Субординация. Тебе знакомо такое понятие», — спросила опешившая Ольга.

После словесной перепалки Ольга Бузова заплакала и покинула съемки.

Мужчины Ирины Пинчук


Следующим выбором Пинчук стал Саймон Марданшин. Но молодой человек тоже не оправдал надежд брюнетки. Ирина также проводила время с главным ловеласом проекта Захаром Саленко, даже отправившись с ним на остров любви. Однако Захар не смог устоять перед искушением и изменил ей с Анастасией Ендальцевой, что привело к конфликту между двумя девушками.

За пределами проекта Ирина встречалась с футболистом Дмитрием Тихим из воронежского клуба «Факел». Их отношения длились почти год, и Новый 2017 год пара встретила в Индии. Позже Ирина некоторое время жила у Дмитрия в Воронеже, но продолжала часто ездить в Москву. Эти отношения на расстоянии не способствовали укреплению их связи и весной 2018 года они расстались.


Ирина Пинчук и Арай Чобанян


Истинную любовь Ирина нашла в лице другого участника телепроекта — Арая Чобаняна. Ранее он пытался построить отношения с Лилией Четрару, но их попытка не увенчалась успехом. В июне 2021 года Пинчук и Чобанян объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид.
Давид не стал единственным ребенком пары: 1 декабря 2023 года на свет появился их второй сын Алан.

Африкантова обвинила Пинчук в лицемерии


Фото: соцсети М. Африкантовой

Скандал, разразившийся на вечеринке в честь дня рождения Ирины Пинчук, до сих пор не забыт поклонниками Марины Африкантовой.

В тот вечер участница «Дома-2» застала своего мужа Романа Капаклы в постели с подругой Пинчук Татьяной Мусульбес. Марина заявила, что не только они предали её, но и сама именинница, которая якобы способствовала возникновению романа между Капаклы и Мусульбес.

«Именно Ирочка подходила ко мне на её дне рождения и говорила, что мне нужен другой мужчина, а Роме — другая женщина, вероятно, Таня. Она расчищала путь для подруги, чтобы отдыхать парами. Спасибо, Ир, за семейные ценности!», — саркастично отметила Марина.

Африкантова уверена, что Пинчук знала о связи Капаклы с Мусульбес задолго до того, как это стало известно, но ничего не говорила. Более того, Ирина продолжала общаться с Мариной

«Еще и умудрялась мне писать, когда голубки спали у нее в квартире. Лицемерие чистой воды!», — заключила Африкантова.
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#соцсети
#любовь
#скандал
#отношения
#съёмки
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Стало известно, что грозит певице Mia Boyka за слова о девочке-квадробере
Юрист Соловьев заявил р прследствиях для Mia Boyka за слова о девочке-квадробере
05 сентября 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что, поскольку в словах певицы Mia Boyka о девочке-квадробере нет никаких оскорблений, то и наказания для артистки никакого быть не должно.
«Это не ругательство, это не оскорбление. Поэтому, как не будут пыхтеть те, кто захотят её привлечь к ответственности, ничего они не добьются. Тем более, у этой певицы будет адвокат и соответствующие люди, которые тоже захотят на этом попиариться и будут её защищать до последнего», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Он также высказал мнение о том, что всё произошедшее может быть определённым пиар-ходом для певицы.

А юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предположил возможный исход по иску певицы Ларисы Долиной в Хамовнический суд Москвы. Так, если суд всё же признает сделку по продаже квартиры артистки недействительной, то право собственности вернётся к ней, но Долина должна будет вернуть покупателю все деньги за квартиру.

«Решение суда в части того, кому достанется квартира, будет зависеть от того, сможет ли Полина Лурье доказать свою добросовестность при совершении сделки. Последствием признания сделки недействительной является двусторонняя реституция. Если сделка будет признана недействительной и Лурье должна будет вернуть квартиру певице, то Лариса Долина обязана будет вернуть покупательнице полученные от неё 112 млн рублей», — пояснил в беседе с RT Хаминский.

Ранее кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявлял, что судебный процесс над российским предпринимателем и основателем Telegram Павлом Дуровым может затянуться на длительное время.

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#суд
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«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов
05 сентября 2024, 12:43

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание общественности. 1 сентября артистка вместе со своим супругом Максимом Галкиным* устроила шумную вечеринку с алкоголем в одном из юрмальских ресторанов, вместо школьной линейки у детей. За что раскритиковали звездную пару и что известно о состоянии здоровья примадонны расскажет редакция «Радио 1».

Вечеринка Пугачевой в День знаний


Несмотря на свои серьезные проблемы со здоровьем, включая больное сердце и высокое давление, Алла Пугачева не стала отказываться от алкоголя. На ролике, опубликованном Максимом Галкиным*, видно, как примадонна пригубила бокал красного вина.

Внимательные зрители также заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями.

Мнения относительно случившегося разошлись: некоторые предположили, что Пугачева намеренно лишила детей посещения школы, чтобы уменьшить количество слухов, в то время как другие считают, что отсутствие Лизы и Гарри в учебном заведении связано с ухудшением здоровья певицы, которая в последнее время часто жаловалась на недомогания.

Так или иначе, дети Галкина не отправились в школу, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Все сошлись в одном мнении: звездные родители игнорируют потребности своих детей, лишая их полноценного общения с ровесниками.

«Пугачева, прекрати мучить своих детей», «Какой толк от того, что вы увезли детей за границу? Чтобы они стали затворниками?», «Дети испытывают страдания, она обрекла их», «Наверно, она просто больна алкоголизмом, мы в шоке», — пишут беспокойные комментаторы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Проблемы со здоровьем у Пугачевой


Поклонники артистки прежде заметили, что у Пугачевой стали отекать ноги и она сильно постарела. О том, что примадонна испытывает сложности со здоровьем прежде неоднократно говорили и ее бывшие коллеги по сцене. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Пугачева давно не следит за собой.

«В Израиле она все время проходила лечение у врачей. Зрелище, конечно, не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сообщил Соседов.

Финансовые проблемы Галкина* и Пугачевой


С того самого момента, как семья Пугачевой и Галкина* покинула Россию, супруги забрали документы своих детей из одного из самых престижных образовательных заведений страны. За год обучения в Первой Московской гимназии, которая была популярна среди состоятельных родителей, Галкину* и Пугачевой пришлось потратить почти два миллиона рублей, чтобы обеспечить своим наследникам качественное образование и необходимые услуги.

После их бегства за границу условия для обучения детей резко изменились: документы Лизы и Гарри были отозваны так же быстро, как и подавались. Звездная пара перевела детей в учебное заведение в Израиле, однако вскоре двойняшки перестали посещать занятия, переместившись на дистанционное обучение, а затем вообще исчезнув из списка учащихся.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Одну из предполагаемых причин перевода детей Пугачевой на домашнее обучение в беседе с aif.ru рассекретила светская львиц Алена Кравец.

«А как же ему жить? (Галкину* — прим.ред) На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха. Галкин* будет развлекать кого угодно, хоть и в самую малую сторону. Но у нас на Рублевке есть вопрос к Галкину: чего же тебе не хватало?! В России у него были шикарные площадки для выступлений, а за границей ему осталось лишь вести свадьбы», — заявила Кравец.
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#дети
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#дистанционное сын
#шоу-бизнес
#израиль
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Российские актеры лишились недвижимости в Финляндии
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились домов в Финляндии
05 сентября 2024, 01:17

Фото: istock/akinshin

Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в Финляндии из-за долгов управляющей компании.
Как сообщает Life.ru, актеры владели недвижимостью в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

По информации источника, квартиры у владельцев изъяли после банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, жильцы не владеют квартирами напрямую, а лишь имеют акции управляющих компаний, дающие право пользования недвижимостью. Теперь для возврата права на жилье потребуется заплатить новой управляющей компании, если она появится, однако деньги за утраченные квартиры возвращены не будут.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, заявила, что финские власти никак не отреагировали на произошедшее. Из-за закрытых границ актриса не может даже забрать свои личные вещи. По словам Ольги, дом отключен от электричества и воды, и постепенно приходит в негодность.

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#квартиры
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