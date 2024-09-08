Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Украинская актриса Татьяна Шелига рассказала изданию «Обозреватель», что поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках совместного российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами», поставленного в Киеве, удивило всех участников съемочной группы.
Она сообщила, что Пугачева, исполнившая главную роль в фильме, отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно.
По словам актрисы, народная артистка Украины Нина Шаролапова делала замечания певице и она прислушивалась к ее словам.
Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем возвращении в Россию. Она разместила в социальной сети видео, в котором продюсер Леонид Дзюник рассказывает о возвращении артистки на родину.
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«Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса», – цитирует ее слова Шелига.
По словам актрисы, народная артистка Украины Нина Шаролапова делала замечания певице и она прислушивалась к ее словам.
«Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами», – добавила Шелига, отметив, что ей было комфортно работать с певицей.
Ранее певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о своем возвращении в Россию. Она разместила в социальной сети видео, в котором продюсер Леонид Дзюник рассказывает о возвращении артистки на родину.
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Александр Климов