Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев, выступающий в октагоне под флагом Великобритании, попал в ДТП в родном Дагестане. Авария произошла на трассе Хасавюрт — Кизляр.
Мокаев ехал по шоссе за рулём автомобиля Mercedes-AMG A 35 AMG, сообщает телеграм-канал SHOT. Вместе с ним на пассажирском сидении ехал его друг. На повороте спортсмен не справился с управлением, и машина улетела в кювет. К счастью, и Мокаев, и его приятель избежали серьёзных травм. Местные жители помогли им выбраться из машины.
В 2023 году Мухаммад Мокаев попросил журналистов не упоминать, что он родился в России, хотя является уроженцем дагестанского Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В нынешнем году закончился его контракт с UFC, после чего Мокаев покинул промоушен Даны Уайта.
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