Боец ММА Дацик ранен в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи.
Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.
В сентябре Дацик рассказал, что находится в зоне СВО. В смешанных единоборствах он одержал семь побед (3 - нокаутом). Восемь раз потерпел поражение. В августе боец победил нокаутом экс-представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке, который проходил в Москве.
Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела. В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.
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«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.
Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела. В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.
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Мария Фирсова