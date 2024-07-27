Позор и пятно на олимпийском движении: Звезда UFC призвал вернуть Олимпиаду в РФ

Фото: istock / Mateescu Mugur
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию. Как считает российский боец, церемония открытия Игр в Париже является темным пятном на олимпийском движении. Своё мнение он озвучил в соцсети Х.
«Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», — написал спортсмен.К записи он также приложив видеоролик со сравнением церемоний открытия Игр в Париже и Олимпиады в Сочи.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они принимают участие в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Алина Юрчак