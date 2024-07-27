Позор и пятно на олимпийском движении: Звезда UFC призвал вернуть Олимпиаду в РФ

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в Международном олимпийском комитете сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, однако ошибки случаются у всех. Об этом Адамс заявил на пресс-конференции.