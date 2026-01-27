Бывший боевик ВСУ расстрелял полицейских на Украине

27 января 2026, 21:53

Бывший боевик ВСУ расстрелял четырех полицейских в Черкасской области Украины

Фото: istockphoto/Helios8

Бывший военнослужащий ВСУ открыл огонь по полицейским при попытке задержания в Черкасской области Украины. Об этом сообщил глава областного управления полиции Олег Гудима на своей странице в Facebook*.