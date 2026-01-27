Бывший боевик ВСУ расстрелял полицейских на Украине
Бывший военнослужащий ВСУ открыл огонь по полицейским при попытке задержания в Черкасской области Украины. Об этом сообщил глава областного управления полиции Олег Гудима на своей странице в Facebook*.
По его словам, подозреваемый — 55-летний местный житель, уволенный из рядов украинской армии. Причины увольнения сейчас уточняются.
Мужчину разыскивали по делу об убийстве. Во время задержания он начал стрелять, в результате чего погибли четверо сотрудников полиции, еще один получил ранения.
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский также опубликовал в Facebook* соболезнования родным и близким погибших правоохранителей.
