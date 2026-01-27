В Дагестане учитель привёз мальчика к себе домой и избил ремнём за оскорбления
В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника. Об этом информирует управление Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент случился в Махачкале. Сообщается, что учитель наказал подростка за оскорбления. Педагог считал, что ученики обзывали его за спиной. Согласно имеющейся информации, преподаватель привёз нескольких школьников к себе домой. Там он избил 13-летнего мальчика ремнём.
Мать пострадавшего уже разговаривала с учителем. Мужчина пояснил ей, что школьники оскорбляли его не впервые, а избиение он считает наказанием. Следователи квалифицировали действия педагога как истязание.
В СК отметили, что удары пришлись по туловищу и по голове ребёнка. Правоохранители сейчас устанавливают все детали произошедшего.
Ранее в Дагестане женщина нанесла ножевое ранение дочери, которая ушла от мужа.
Читайте также: