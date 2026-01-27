В Дагестане учитель привёз мальчика к себе домой и избил ремнём за оскорбления

27 января 2026, 21:44

Учитель в Махачкале стал фигурантом уголовного дела после избиения ученика

Фото: Istock/natasaadzic

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника. Об этом информирует управление Следственного комитета РФ по региону.