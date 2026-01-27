Достижения.рф

В подмосковной Кубинке возник сильный пожар в районе торгового центра «Авиатор»

Фото: Istock/Akarawut Lohacharoenvanich

В подмосковной Кубинке вспыхнул сильный пожар. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Огонь охватил торговые павильоны, которые расположены рядом с торговым центром «Авиатор». Очевидцы, находившиеся рядом, начали отгонять автомобили, припаркованные рядом с местом возгорания. Они делали это самостоятельно, чтобы избежать распространения огня.

К месту происшествия уже прибыли пожарные бригады МЧС и начали ликвидировать возгорание. Спасатели устанавливают обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Ранее сообщалось об инциденте на северо-западе Москвы, где короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции.

Ольга Щелокова

