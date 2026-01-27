В Тюмени у девушки остановилось сердце после девятичасового ожидания в больнице

27 января 2026, 19:57

В Тюмени пациентка умерла от сепсиса после девяти часов в приёмном покое

Фото: Istock/sreeyashlohiya

В Тюмени 29-летняя Анастасия скончалась от сепсиса после того, как врачи не оказали ей своевременную помощь. Инцидент произошёл в марте 2024 года, когда у девушки поднялась температура. Вызванный врач диагностировал ОРЗ, хотя она жаловалась на сильную боль в ноге, и уехал.





Как сообщает издание URA.RU со слов матери погибшей, Ольги Золотовой, наутро у Анастасии отказали ноги и ей стало трудно дышать. Скорая приехала через 27 минут, но не помогла с переносом. В больницу дочь доставила мать.



В приёмном покое Областной больницы №2 девушка провела около девяти часов. По словам матери, персонал игнорировал её просьбы о помощи, пока у пациентки развивался сепсис. Вместо экстренных мер врачи проводили плановые осмотры.

«Только в девятом часу вечера, когда у неё уже пошла пена изо рта и глаза закатились, они забегали. Но было уже поздно. Они её просто убили!» — рассказала Ольга.