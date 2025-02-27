РИА Новости: Москвича оштрафовали за рекламу даркнет-магазина по продаже наркотиков

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Суд в Москве наложил штраф на местного жителя за продвижение в соцсетях даркнет-магазина, торгующего наркотиками, сообщили РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Оперативники выявили, что мужчина рекламировал в своих роликах Kraken — крупный российский даркнет-рынок, где продают наркотики, поддельные документы и предлагают услуги по отмыванию денег.
Обвиняемый управлял аккаунтами в TikTok, Instagram* и YouTube, представляясь в описании профиля как создатель веселых и крутых видео об играх.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Instagram* случился серьезный сбой на фильтрацию контента. Пользователи начали замечать неполадки 26 февраля, а в ночь на 27 февраля интернет заполонили тонны жалоб и недовольств. Из-за предполагаемых проблем с модерацией Ленты юзеров заполонили клипы с порно, убийствами и другими жесткими рекомендациями.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Обвиняемый управлял аккаунтами в TikTok, Instagram* и YouTube, представляясь в описании профиля как создатель веселых и крутых видео об играх.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в Instagram* случился серьезный сбой на фильтрацию контента. Пользователи начали замечать неполадки 26 февраля, а в ночь на 27 февраля интернет заполонили тонны жалоб и недовольств. Из-за предполагаемых проблем с модерацией Ленты юзеров заполонили клипы с порно, убийствами и другими жесткими рекомендациями.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева