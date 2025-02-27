75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирской области

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В Новосибирской области 75-летний сотрудник Сибирского отделения РАН стал жертвой организованной преступной группы, которая заставила его поджечь три банкомата, пообещав вернуть ему похищенные деньги. Об этом сообщил глава ГУМВД по региону Андрей Кульков, пишет РИА Новости.
По его словам, данный случай является ярким примером манипуляции с потерпевшим.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, которая предусматривает наказание за терроризм.
Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Обещая вернуть похищенные у него денежные средства, злоумышленники фактически заставили его совершить указанные деяния», — отметил Кульков на сессии законодательного собрания Новосибирской области.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, которая предусматривает наказание за терроризм.
Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова