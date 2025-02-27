Извращенный тренер женской футбольной команды спрятал камеру в их душевой и попал под суд

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan
В Германии разразился скандал вокруг 38-летнего тренера-извращенца женской футбольной команды SV Böhme из города Бёме (Нижняя Саксония). Мужчина установил в раздевалке и душевой спортсменок скрытую камеру, пишет Bild.
Уточняется, что Михаэль У. на протяжении нескольких лет тайно снимал спортсменок в раздевалке с помощью мини-камеры, замаскированной под шариковую ручку. Устройство, купленное онлайн, было встроено в обычный корпус и активировалось незаметным нажатием. После тренировок тренер оставлял «ручку» в душевой, где футболистки переодевались, а позже забирал её для просмотра записей.
В марте 2024 года одна из девушек, заметив подозрительный предмет, обратилась в полицию. Хотя изначально предполагалось около 40 пострадавших, доказать нарушение приватности наверняка удалось только в отношении девяти девушек (восемь совершеннолетних и одна несовершеннолетняя).
Суд приговорил тренера к условному сроку и обязал выплатить каждой жертве по 500 евро компенсации. Мужчина, ранее не судимый, признал вину и начал курс психотерапии, что учли при вынесении приговора. После увольнения он решил сменить место жительства.
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В марте 2024 года одна из девушек, заметив подозрительный предмет, обратилась в полицию. Хотя изначально предполагалось около 40 пострадавших, доказать нарушение приватности наверняка удалось только в отношении девяти девушек (восемь совершеннолетних и одна несовершеннолетняя).
Суд приговорил тренера к условному сроку и обязал выплатить каждой жертве по 500 евро компенсации. Мужчина, ранее не судимый, признал вину и начал курс психотерапии, что учли при вынесении приговора. После увольнения он решил сменить место жительства.
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Мария Моисеева