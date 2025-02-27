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Извращенный тренер женской футбольной команды спрятал камеру в их душевой и попал под суд

В Германии тренер подглядывал за голыми футболистками в душевой через скрытую камеру
Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

В Германии разразился скандал вокруг 38-летнего тренера-извращенца женской футбольной команды SV Böhme из города Бёме (Нижняя Саксония). Мужчина установил в раздевалке и душевой спортсменок скрытую камеру, пишет Bild.
Уточняется, что Михаэль У. на протяжении нескольких лет тайно снимал спортсменок в раздевалке с помощью мини-камеры, замаскированной под шариковую ручку. Устройство, купленное онлайн, было встроено в обычный корпус и активировалось незаметным нажатием. После тренировок тренер оставлял «ручку» в душевой, где футболистки переодевались, а позже забирал её для просмотра записей.

В марте 2024 года одна из девушек, заметив подозрительный предмет, обратилась в полицию. Хотя изначально предполагалось около 40 пострадавших, доказать нарушение приватности наверняка удалось только в отношении девяти девушек (восемь совершеннолетних и одна несовершеннолетняя).

Суд приговорил тренера к условному сроку и обязал выплатить каждой жертве по 500 евро компенсации. Мужчина, ранее не судимый, признал вину и начал курс психотерапии, что учли при вынесении приговора. После увольнения он решил сменить место жительства.

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#компенсации
Замглавы Херсонской ОВА сбил 50-летнего велосипедиста насмерть
27 февраля 2025, 03:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации, назначенный киевскими властями, стал виновником смертельного ДТП в селе Посад-Покровское. Украинские СМИ уточняют, что он сбил велосипедиста.
Инцидент произошел в среду около 18:00 по местному времени (19:00 мск) на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск»: автомобиль Renault Megane под управлением чиновника совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Имя замначальника ОВА в материалах дела не раскрывается.

Автомобиль был изъят для экспертизы. Полиция, подконтрольная ВСУ, ищет свидетелей происшествия, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.

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#полиция
#дтп
#автомобиль
#одесса
#происшествия
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В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра
27 февраля 2025, 02:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Приморье специалисты совместной группы охотничьего надзора и нацпарка «Земля леопарда» провели отлов амурского тигра, неоднократно атаковавшего лошадей на ферме возле поселка Тихий. Видео и фото выложили в Telegram-канале «МинПрироды25».
Поимка произошла в Надеждинском районе в ночь на 27 февраля 2025 года. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, у хищника не обнаружено видимых травм.

На Дальнем Востоке действует система регулирования конфликтов между людьми и крупными хищниками: тигров, угрожающих жизни или сельхозживотным, отлавливают, проверяют их состояние и либо выпускают в безопасные зоны, либо оставляют в центрах реабилитации.

Амурский тигр, самый крупный подвид, занесен в международную Красную книгу. Его популяция почти исчезла в XX веке из-за браконьерства. Для защиты вида в 2013 году по инициативе Владимира Путина создан центр «Амурский тигр», занимающийся сохранением и расширением ареала этих животных.

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Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына
26 февраля 2025, 22:40

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

В Сочи папе истерзанного хаски ребенка пришлось собирать и упаковывать части лица сына. Об этом сам мужчина рассказал Teлеграм-каналу Kub Mash.
Собеседник представился Василием. Он поделился, что после того, как пережившего нападение Валю забрали медицинские работники, он вернулся на место трагедии и вместе с сотрудниками оперативной группы собрал фрагменты лица сына.

«Одна из собак вырвала части лица сына. Мы их упаковали как положено и отправили вторым вертолетом в Краснодар», — отметил папа пострадавшего ребенка.

Ранее стало известно, что восьмилетнего Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.

Врачи передавали, что ребенок по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.

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#ребёнок
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#отец
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Прокуратура требует перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО
26 февраля 2025, 20:30

Фото: iStock/OlFedv

Военная прокуратура требует ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Такое требование было выдвинуто из-за нарушения ареста по месту жительства. Собеседник агентства уточнил, что помимо прочего Попов отказался проходить медосвидетельствование. Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. Он указал, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение требований домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.

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Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»
26 февраля 2025, 19:28

Фото: iStock/Shutter2U

В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе магазина «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 23 февраля. Двое мужчин взяли необходимые продукты, подошли к кассе и объявили людям, что очень спешат и хотят пройти вперёд них. Когда посетители ответили отказом и указали на наглость мужчин, один из них достал пистолет и начал угрожать, что откроет стрельбу по очереди.

В итоге дебоширов так и не пропустили вперёд, поэтому им пришлось уйти из магазина без покупок. Но далеко они не ушли – их задержали полицейские. В ходе допроса угрожавший оружием объяснил, что просто хотел побыстрее оплатить товар, но, услышав отказ, решил припугнуть людей. По его словам, пистолет был пневматическим и стрелять из него мужчина не собирался.

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