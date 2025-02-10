В Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья
В Ставропольском крае в результате ДТП погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Ставрополья, предварительной причиной аварии стал выезд несовершеннолетнего на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Газель».
Трагедия случилась февраля, около 20 часов 40 минут на 210 км. федеральной автодороги «Кавказ». Погибший был жителем Краснодарского края.
Юноша, не имевший водительских прав и не использовавший шлем, скончался на месте. Также сообщается, что водитель грузовика ранее привлекался к административной ответственности.
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Юноша, не имевший водительских прав и не использовавший шлем, скончался на месте. Также сообщается, что водитель грузовика ранее привлекался к административной ответственности.
«Водитель Газели, 20-летний житель соседней Республики, на момент автоаварии был трезв, но ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД», — уточняют в Госавтоинспекции.Обстоятельства смертельной аварии и степень виновности участников устанавливаются.
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Мария Моисеева