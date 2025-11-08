Бывший депутат получил условный срок по делу о хищении 5 млн руб в Дагестане

08 ноября 2025, 17:46

Бывшему депутату дали 3 года условно по делу о хищении 5 млн руб в Дагестане

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд Кизилюртовского городского округа Дагестана назначил бывшему депутату районного собрания Малачиеву условное лишение свободы на три года и штраф в 100 тысяч рублей по делу о мошенничестве.