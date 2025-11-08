Бывший депутат получил условный срок по делу о хищении 5 млн руб в Дагестане
Суд Кизилюртовского городского округа Дагестана назначил бывшему депутату районного собрания Малачиеву условное лишение свободы на три года и штраф в 100 тысяч рублей по делу о мошенничестве.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ, при вынесении приговора суд учёл полное возмещение причиненного ущерба.
По данным следствия, весной 2023 года Малачиев, обещая местным жителям единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, собрал у них копии паспортов, СНИЛС и ИНН и оформил на их имя банковские карты. Далее он подготовил пакет подложных документов — фиктивные договоры купли‑продажи сельхозпродукции, аренды техники, поставки удобрений и семян, подложные справки и заявления — и с их помощью оформил субсидии от министерства сельского хозяйства Дагестана.
На счета ничего не подозревающих граждан перечислили более пяти миллионов рублей, которые Малачиев обналичил и присвоил.
