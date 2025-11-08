На заводе «Кристалл» в Москве произошло возгорание

08 ноября 2025, 16:00

360 ЧП: на московском заводе «Кристалл» загорелась алюминиевая пыль

Фото: istockphoto/abadonian

На машиностроительном заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль, в результате чего два человека получили ожоги. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».