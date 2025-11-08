Достижения.рф

На заводе «Кристалл» в Москве произошло возгорание

360 ЧП: на московском заводе «Кристалл» загорелась алюминиевая пыль
На машиностроительном заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль, в результате чего два человека получили ожоги. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».



По словам источника, возгорание произошло в ёмкости с металлической стружкой, которая находилась на улице. К месту выехали спасатели МЧС.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Ранее, 26 сентября, в цеху промышленного предприятия в Ревде Свердловской области двое рабочих пострадали после вытекания раскалённого металла — прокуратура сообщила, что вечером произошёл сбой в работе оборудования.

