На заводе «Кристалл» в Москве произошло возгорание
360 ЧП: на московском заводе «Кристалл» загорелась алюминиевая пыль
На машиностроительном заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль, в результате чего два человека получили ожоги. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
По словам источника, возгорание произошло в ёмкости с металлической стружкой, которая находилась на улице. К месту выехали спасатели МЧС.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.
Ранее, 26 сентября, в цеху промышленного предприятия в Ревде Свердловской области двое рабочих пострадали после вытекания раскалённого металла — прокуратура сообщила, что вечером произошёл сбой в работе оборудования.
