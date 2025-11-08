Здание торгпредства РФ в Швеции снова атаковал БПЛА с краской
Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось атаке дрона. Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства.
Уточняется, что на территорию дипмиссии сбросили краску. Инцидент случился рано утром 8 ноября.
В сообщении отмечается, что с мая прошлого года число подобных случаев в отношении торгпредства превысило два десятка, и комментарии, по его словам, «излишни».
Ранее, 21 августа, на представительство также сбросили пакет с краской с помощью беспилотника. Дипломаты утверждают, что бездействие шведских властей в этой ситуации является «явной политической позицией».
