Бывший гаишник целый год прослушивал квартиру экс-возлюбленной и отделался условным сроком
Россиянин в течение года прослушивал квартиру бывшей возлюбленной после расставания, но отделался условным сроком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в январе 2025 года 42-летняя Гульнара разорвала отношения с 30-летним Дмитрием Мирзоевым из‑за того, что он начал поднимать на нее руку. На тот момент мужчина работал в ГИБДД.
После разрыва он потребовал компенсировать деньги за билеты на Бали, куда пара так и не полетела, а затем, как утверждается, стал преследовать женщину и контролировать ее. В числе эпизодов Гульнара упоминает попытку изнасилования в подъезде.
Также, по словам пострадавшей, Мирзоев получил доступ к ее аккаунтам в соцсетях и угрожал публикацией персональных данных. Позже он обманом выманил у дочери Гульнары ключи от квартиры, проник внутрь и установил три прослушивающих устройства — одно из них, замаскированное под пауэрбанк, находилось под кроватью.
Потерпевшая утверждает, что сейчас фигурант не работает — он уволился из ГИБДД и сосредоточился на слежке. Несмотря на заявления Гульнары, добиться строгого наказания, как сообщается, не удалось — суд назначил Мирзоеву условный срок.
