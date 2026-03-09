Бывший гаишник целый год прослушивал квартиру экс-возлюбленной и отделался условным сроком

09 марта 2026, 22:41

Бывший гаишник целый год прослушивал квартиру экс-возлюбленной из-за расставания

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россиянин в течение года прослушивал квартиру бывшей возлюбленной после расставания, но отделался условным сроком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.