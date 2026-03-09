Российская школьница выпала из окна квартиры
В Челябинске 11-летняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже дома в Тракторозаводском районе. Девочка выжила, но получила травмы, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, все произошло 8 марта. Ребёнок упал в палисадник под окнами, передаёт 74.ru. Предположительно, падение смягчили сугробы. Как уточняют журналисты, семья считается благополучной, а родственники в момент инцидента находились дома.
В СУ СКР отметили, что школьница сейчас в реанимации. По факту случившегося организовали процессуальную проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следователям предстоит установить все обстоятельства и оценить действия взрослых.
Читайте также: