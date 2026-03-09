Российская школьница выпала из окна квартиры

09 марта 2026, 21:03

СК: школьница выпала из окна квартиры в Челябинске, идет проверка

Фото: медиасток.рф

В Челябинске 11-летняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже дома в Тракторозаводском районе. Девочка выжила, но получила травмы, сообщили в региональном СУ СКР.