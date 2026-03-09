Пропавшие мальчики нашлись в российском регионе

09 марта 2026, 22:06

Mash: два пропавших мальчика нашлись в Нижегородской области

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Нижегородской области нашли двух мальчиков, которые пропали вечером 9 марта. Об этом сообщает Ni Mash.