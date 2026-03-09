Пропавшие мальчики нашлись в российском регионе
В Нижегородской области нашли двух мальчиков, которые пропали вечером 9 марта. Об этом сообщает Ni Mash.
Десятилетний Саша и девятилетний Андрей перестали выходить на связь около 19:00 в Дзержинске. Поиски продолжались всю ночь, и утром детей удалось обнаружить. Где они находились и что именно произошло, пока не уточняется. Сообщается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Перед этим в Москве также нашли живым 12-летнего школьника, пропавшего 8 марта на юго-востоке города. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, ребёнка вместе с волонтёрами обнаружили в одном из подъездов, угрозы его жизни и здоровью нет.
Выяснилось, что мальчик ушёл из дома, пытаясь найти сумку своей матери, которую ранее украли неизвестные. О его исчезновении сообщал фонд «Поиск пропавших детей».
