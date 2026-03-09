Пьяные подростки разгромили кафе во время массовой драки
Пьяные подростки разгромили кафе во Владивостоке во время массовой драки
Во Владивостоке группа нетрезвых подростков устроила потасовку и разгромила кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.
Инцидент произошел ночью в заведении «Порт-Артур». По словам очевидцев, несовершеннолетние пришли в заведение, где распивали крепкий алкоголь, а затем между ними вспыхнула массовая драка.
Как утверждают посетители, участники конфликта нападали на тех, кто пытался их остановить, забирались на столы, хватали бутылки и бросали их в людей. Из-за происходящего гости были вынужденными прятаться по углам и долго не могли выйти из помещения.
При этом, отмечают свидетели, охраны не было видно.
Читайте также: