Пьяные подростки разгромили кафе во время массовой драки

09 марта 2026, 20:13

Пьяные подростки разгромили кафе во Владивостоке во время массовой драки

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Во Владивостоке группа нетрезвых подростков устроила потасовку и разгромила кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.