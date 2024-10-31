Бывший глава района в Башкирии задержан за взяточничество

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Экс-главу Мелеузовского района Рустема Шамсутдинова обвиняют в получении взятки особо крупного размера. Об этом передают пресс-службы Следственного комитета Башкирии.
31 октября Рустем Шамсутдинов был задержан в своем кабинете. Ранее в апреле за взятки был осужден заместитель экс-главы Мелеузовского района Василий Егоров.
В период времени между 2020 и 2022 годами бывший глава администрации принял от учредителей строительной компании взятку — три квартиры. Суммарно их стоимость в рублях превышала 4 миллиона.
За это по приговору суда Рустему Шамсутдинову может быть положено лишение свободы вплоть до 15 лет со штрафом, размер которого будет опираться на сумму незаконного вознаграждения.
Квартиры были оформлены на родственников Шамстудинова через посредников, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Об этом передают пресс-службы МВД.
Вопрос об избрании меры наказания по делу Шамстудинова еще решается.
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В период времени между 2020 и 2022 годами бывший глава администрации принял от учредителей строительной компании взятку — три квартиры. Суммарно их стоимость в рублях превышала 4 миллиона.
За это по приговору суда Рустему Шамсутдинову может быть положено лишение свободы вплоть до 15 лет со штрафом, размер которого будет опираться на сумму незаконного вознаграждения.
Квартиры были оформлены на родственников Шамстудинова через посредников, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Об этом передают пресс-службы МВД.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся первоначальные следственные действия», — говорят в Следственном управлении СКР.
Вопрос об избрании меры наказания по делу Шамстудинова еще решается.
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Мария Моисеева