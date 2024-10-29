ФСБ представила кадры задержания пытавшегося передать ЦРУ секретные сведения

Фото: iStock/BrianAJackson
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания и вынесения приговора IT-специалисты Фирузу Дадобоеву, который пытался передать ЦРУ сведения, представляющие гостайну. Соответствующие кадры представлены в Telegram-канале ТАСС.
Ранее в этот день сообщалось, что Московский городской суд вынес приговор Дадобоеву. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, что Дадобоев незаконным путём получил сведения, относящиеся к гостайне. Затем он предпринял попытку передать их американской разведке, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ в октябре 2022 года.
Читайте также:
ФСБ показала кадры пресечения попытки ДРГ нарушить границу РФ в Брянской области
ФСБ РФ показала фото убитого боевика с татуировкой элитного полка спецназа США
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву
Анастасия Чинкова