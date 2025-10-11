Бывший главный кадровик Минобороны пожаловался на условия содержания в СИЗО

11 октября 2025, 12:50

Генерал Кузнецов недоедает и похудел на 20 кг в СИЗО

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Бывший начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, находящийся под арестом по делу о коррупции, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.