Бывший главный кадровик Минобороны пожаловался на условия содержания в СИЗО
Бывший начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, находящийся под арестом по делу о коррупции, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, Кузнецов переболел коронавирусом в изоляторе и потерял более 20 килограммов. Генерал также заявил, что недоедает и испытывает проблемы со здоровьем. Помимо этого, он возмущён попытками суда конфисковать имущество его семьи на сумму около 500 миллионов рублей.
По словам адвоката, в перечень имущества входят: 55 золотых монет на сумму около двух миллионов рублей, швейцарские часы стоимостью 160 тысяч рублей, а также недвижимость и ювелирные украшения, оформленные на супругу и дочь.
Юрия Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Следствие полагает, что он получил взятку в виде дома и земельного участка от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна на сумму 30,5 миллиона рублей.
Во время обысков у генерала изъяли дорогие аксессуары, в том числе погоны из серебра 925-й пробы стоимостью более 180 тысяч рублей, а также сувенирные монеты. Среди них была монета с изображением трёх обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
