СК завершил следствие по делу о мошенничестве с жилищными субсидиями
Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Сергея Теры завершилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
Тере окончательно предъявили обвинения в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
В числе фигурантов упоминаются Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева. По делу проходят и Геннадий Гаев, и Эльбрус Тебиев. По данным следствия, Гаев обвиняется в мошенничестве при получении выплат и в покушении на дачу взятки, Тебиев — в мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой.
Следствие полагает, что в период с 2021 по 2024 год Тера вместе с четырьмя женщинами за взятку содействовал Тебиеву и Гаеву в получении жилищных субсидий: в жилищные дела вносились недостоверные сведения, в результате чего Минобороны понесло ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей.
Ранее, 30 сентября, заключили под стражу ушедшего в отставку заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова: ему предъявили обвинения по статьям о превышении полномочий и мошенничестве, суд арестовал его на два месяца — до 29 ноября.
По предварительным данным, экс-чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для участников специальной военной операции. В СМИ также публиковали видео его задержания.
