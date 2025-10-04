СК завершил следствие по делу о мошенничестве с жилищными субсидиями

04 октября 2025, 12:28

РИА Новости: СК завершил следствие по делу о мошенничестве с жилсубсидиями

Фото: istockphoto/blinow61

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Сергея Теры завершилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.