Глава минтранса Челябинского региона признался в растрате

08 октября 2025, 12:48

РИА Новости: Глава Минтранса Челябинской области Алексей Нечаев признал растрату

Фото: istockphoto/Akintevs

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, проходящий по делу о растрате, признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.