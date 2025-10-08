Глава минтранса Челябинского региона признался в растрате
Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, проходящий по делу о растрате, признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее собеседник агентства информировал, что Нечаева освободили из СИЗО и суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В феврале Мещанский суд Москвы поместил под стражу самого Нечаева, его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова по делу о хищении бюджетных средств.
Заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной тогда избрали более мягкую меру — запрет определённых действий. Позднее в деле фигурировали также начальник правового управления минтранса Челябинской области Анна Курьянова и руководитель ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова.
Следствие полагает, что при исполнении госконтрактов в 2015–2019 годах с участием компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» похитили бюджетные средства. Общий размер ущерба оценивается примерно в 2,96 млрд рублей.
Алексей Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года. До этого он руководил управлением дорожного хозяйства ведомства и занимал пост начальника отдела производственно‑технического надзора в «Челябинскавтодоре».
Читайте также: