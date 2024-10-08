Загадочные двойники в метро: что случилось с пропавшей спортсменкой из Дагестана Цомартовой и где она сейчас

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У родителей пропавшей 22-летней спортсменки Анны Цомартовой вновь проявилась надежда на спасение дочери. В конце сентября пассажиры московского метро заметили девушку, очень похожую на неё.
Мать пропавшей Диана Цомартова в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказала, что ей позвонила незнакомка, неравнодушная к ситуации, произошедшей в семье. Она долго сомневалась, что разговаривает именно с матерью Анны, но потом всё же решилась рассказать и показать кадр, на котором запечатлена очень похожая на Цомартову девушка.
Мать пропавшей попросила девушку обратиться в полицию, но участковый заявил, что программа распознавания лиц, установленная в столичной подземке, не дала бы Анне просто так зайти в метро.
Делом заинтересовался Бастрыкин
После этого Цомартовы рассказали о произошедшем на федеральном телеканале, и делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования дела о пропаже девушки.
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Фото из метро Москвы не первое
Также врач, к которому обратились Цомартовы, изучил фотографию из метро Дубая, сделанную в начале сентября. Её прислала одна из неравнодушных подписчиц Telegram-канала родителей пропавшей. Ей даже удалось поговорить с незнакомкой. Она подошла к ней и по-русски спросила: «Анна, это ты?», после чего та, тоже по-русски, ответила, что женщина обозналась и вышла из вагона на следующей станции.
По заверениям врача, на фотографии действительно запечатлена Анна. Родители попытались достать записи с камер видеонаблюдения дубайского метрополитена, но в посольстве им отказали. Не дал результатов и запрос в «Красный крест».
Что произошло
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Предполагаемая причина случившегося
Одна из знакомых Анны предположила, что причиной исчезновения девушки могла стать её неразделённая влюблённость в тренера Верди Тариева, который долгие годы занимался с Цомартовой тайским боксом. В последние полгода перед исчезновением спортсменки, у неё с тренером участились разногласия из-за того, что девушка перестала его слушать.
После переезда семьи в другой город, Анна якобы неоднократно писала тренеру, что сильно скучает по нему. Сам же Тариев не исключает, что спортсменка действительно могла быть влюблена в него.
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