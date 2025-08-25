В Туве мать пустила за руль сына без прав, устроившего ДТП с погибшим подростком

25 августа 2025, 11:18

Фото: iStock/Anton Novikov

В Туве мать посадила за руль 19-летнего сына без прав, который устроил аварию с погибшим подростком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике.





ДТП случилось на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей». Юноша управлял автомобилем Toyota Funcargo. Также в машине находились трое несовершеннолетних: 9, 10 и 17 лет. Последний скончался от полученных травм. Авария произошла из-за того, что юноша выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Toyota Vellfire. В последнем находились 7 человек, включая 44-летнего водителя.







«Так, молодой человек перевозил мать и троих несовершеннолетних родственников в возрасте 9, 10 и 17 лет, которые в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы.В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир», — передает ведомство в своем telegram-канале.