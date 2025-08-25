В Новосибирске мужчина сбросил мальчика с велосипеда после жалобы дочери
В Новосибирске произошёл инцидент с участием мужчины, который пинком сбил с велосипеда мальчика после того, как его дочь пожаловалась на якобы угрозы со стороны подростка. Об этом сообщает издание «ЧП Россия».
По словам очевидцев, отец вместо того, чтобы разобраться в ситуации мирным путём, решил вмешаться агрессивно: он ударил юношу и накричал на него прямо на улице. Мальчик упал с велосипеда и был шокирован случившимся.
Свои действия мужчина объяснил желанием защитить дочь, однако прохожие сочли его поведение чрезмерным и несправедливым. Многие осудили подобный способ «воспитания» и призвали к более разумному и спокойному разрешению конфликтов.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в местных сообществах, где пользователи соцсетей разделились во мнениях, но большинство выступило против насилия в подобных ситуациях. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
